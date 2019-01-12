Akhisar'da su baskını nedeniyle tren seferleri durdu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 2 gündür devam eden sağanak nedeniyle oluşan su baskını ve taşkınlar, kara yolu ve demir yolu ulaşımında aksamalara sebep oldu.

Akhisar'da sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak sonucu İzmir-İstanbul kara yolunun Kayalıoğlu Mahallesi mevkisindeki bölümü su altında kaldı.

Ekiplerin çalışması sonucu kontrollü olarak ulaşıma açılabilen kara yolunda trafik akışı yaklaşık 3 saat durdu.

İlçede yağışın yer yer tren raylarını da sular altında bırakması nedeniyle TCDD'nin Akhisar sorumluluk bölgesindeki hatta tren seferleri geçici olarak durduruldu. İzmir ile Eskişehir arasındaki tren seferlerinin yeniden başlayabilmesi için hattaki su tahliye çalışmasının devam ettiği belirtildi.

Manisa'da Nurlupınar, Akpınar, Spil ve Kuşlubahçe mahallelerinde de su baskınları görüldü.

Spil Mahallesi'nde derenin taşması sonucu ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar kendi imkanlarıyla tahliye çalışması yürüttü.

Manisa Valiliği, su baskınından etkilenen 31 vatandaşı tahliye ederek kamu misafirhanelerine yönlendirdi.

- Öğretmenevine yerleştirildiler

Spil Mahallesi sakini Çerkez Güney, gece boyu devam eden yağış nedeniyle saat 04.00'te evini su bastığını, AFAD ekiplerinin yardımıyla öğretmenevine yerleştiklerini belirtti.

Derenin tahkim edildiği bölgede evlere gelen suyun tahliye işlemi de devam ediyor.

Bu arada, valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun yağışların sebep olduğu su taşkınları nedeniyle Vali Ahmet Deniz'in başkanlığında kriz merkezi oluşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yer yer mahsur kalan vatandaşlarımız kurtarılmış, Yunusemre ilçemiz Spil Mahallesi'ndeki 31 vatandaşımız evlerinden tahliye edilmiş ve Manisa Öğretmenevi ile Yunusemre Belediyesi misafirhanesinde barındırılmaları, diğer vatandaşlarımızın güvenli evlere taşınmaları sağlanmıştır. Soma ilçemizde bir ailenin 4 büyükbaş, 1 küçükbaş ve 35 tane kümes hayvanı telef olmuştur. Yağışların devam etmesi nedeniyle kurumlarımızın çalışmaları devam etmektedir."