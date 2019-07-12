0553 313 94 23

Akhisar’da Manisa Büyükşehir Belediyesi irtibat bürosu açıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların iş ve işlemlerini daha hızlı ve etkin bir şekilde yapabilmeleri amacıyla Akhisar Belediyesi içerisinde irtibat bürosu açtı.

12 Temmuz 2019 Cuma 15:10
Akhisar’da Manisa Büyükşehir Belediyesi irtibat bürosu açıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların iş ve işlemlerini daha hızlı ve etkin bir şekilde yapabilmeleri amacıyla Akhisar Belediyesi içerisinde irtibat bürosu açtı.


Vatandaşların Manisa Büyükşehir Belediyesi ile ilgili iş ve işlemlerini kolaylaştırmak ve hızlandırmak için önemli çalışmalara imza atan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar Belediyesi içerisinde irtibat bürosu kurdu. Nüfus yoğunluğu fazla olan ilçelerde uygulanabilecek projenin pilot olarak başladığı ilçelerde vatandaşlar, Akhisar Belediyesi içerisinde Manisa Büyükşehir Belediyesini görmekten mutlu olduklarını ifade etti. Kurulan irtibat bürosunda Büyükşehir Tahsilat, MASKİ Tahsilat, Numarataj ve Çözüm Merkezi birimlerinin yer aldığı belirtildi. Vatandaşların iş ve işlemlerini daha hızlı ve etkin bir şekilde yapabilmeleri için uygulamanın hayata geçirildiği belirtilirken, vatandaşın da uygulamadan memnun olduğu gözlendi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 15:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe..
    2. Çin’den Tayvan’a silah satan Amerikan..
    3. Yetim koordinasyon merkezi yaz..
    4. Lisansüstü eğitimi için geldiği..
    5. Ankara Emniyeti'nin yeni binası..
    6. 100. Yılında Erzurum Kongresi Paneli,..
    7. Fahri Trafik Müfettişliği müracaatları..
    8. İngiltere Körfez’e yeni bir savaş..
    9. 12 saatlik bebeğe omuriliği ameliyatı
    10. Düzce Belediyesinde kurum müdürleri..
    11. Tayinci Paketi Modalife’da..
    12. Vali Tutulmaz, kazı çalışmaları süren..
    13. Eşek arısı sokması can aldı!
    14. Etimesgut İstasyon Caddesi’ndeki..
    15. Sakin Şehir Eğirdir’de yaz spor..
    16. Sandıklı’da kiralık elektrikli..
    17. Miguel Lopes, Kayserispor’da
    18. Ataşehir’de ’doğal pazar’ açıldı
    19. Başkan Dutlulu’dan Volkswagen’e davet
    20. Alanya’da bayat ekmekler sokak..
    21. Hatay’da feci trafik kazası: 3 ölü, 2..
    22. Güreş: 47. Uluslararası Yaşar Doğu..
    23. Ekrem İmamoğlu 15 Temmuz anma..
    24. İstanbul merkezli 8 ilde kaçak sigara..
    25. Hatayspor, Soner Örnek ve Mehmet..
    26. Vatandaşlar 15 Temmuz’da meydanlara..
    27. Bayrampaşa Belediyesinin Projesine..
    28. Ekrem İmamoğlu PKK propagandası yapan..
    29. Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi..
    30. 15 Temmuz gazileri ziyaret edildi
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?