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Akhisar’da kaçak dökülen molozlar temizlendi

İl genelinde boş alanlara kaçak olarak dökülen molozların temizlenmesine yönelik yoğun bir çalışma yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, çalışmalarını Akhisar ilçesine bağlı Hacıishak Mahallesi ile sürdürdü.

22 Şubat 2019 Cuma 12:35
Akhisar’da kaçak dökülen molozlar temizlendi

İl genelinde boş alanlara kaçak olarak dökülen molozların temizlenmesine yönelik yoğun bir çalışma yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, çalışmalarını Akhisar ilçesine bağlı Hacıishak Mahallesi ile sürdürdü.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Akhisar ilçesine bağlı Hacıishak Mahallesi’nde boş alanlara kaçak olarak dökülmüş inşaat yıkıntı atıklarını temizledi. Mahallede çalışmaların devam ettiği ve çevre kirliliği tespit edilen diğer mahallelerde de temizlik işlemlerinin süreceği belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ertuğrul Yıldırım, “Çevremizin daha temiz ve düzenli olması için tüm ilçelerimizde çevre denetimleri devam etmektedir. Manisa il sınırında faaliyet gösteren 331 hafriyat firması araçlarından toplam 460 adet hafriyat aracına taşıma belgesi düzenlendi. Bu araçlara 24 saat uydu takibi yapılarak, kaçak dökümün önüne geçilmektedir” dedi.


Manisa il genelinde bulunan hafriyat depolama sahalarında toplam 2 milyon 805 bin 368 metreküp hafriyat toprağının bertaraf edildiğini kaydeden Yıldırım, “Kaçak dökümlerin temizlenmesi ve kazı dolgu işlemlerinin kontrol altına alınması ile toplam 4 milyon 201 bin 100 metreküp hafriyat toprağı atığı bertaraf edilmiştir. Ev ve iş yerlerinden kaynaklanan tadilat molozlarıyla ilgili bilgi almak için vatandaşlarımız, Alo Hafriyat hattından 0 (236) 231 71 45 bize ulaşabilir. Manisa Büyükşehir Belediyesine gelip tahakkuk işlemlerini yaptıktan sonra hafriyat ekibimiz molozları adreslerinden alarak bertarafını sağlamaktayız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 12:35
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