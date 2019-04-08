Akhisar'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var Manisa'nın Akhisar ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, dün akşam saat 21.00 sıralarında Akhisar-Balıkesir Devlet Karayolu'nda meydana geldi. Kudret G. yönetimindeki otomobil, Akhisar yönünden İstanbul istikametine giderken, aynı yönde bulunan ve dönüş yapmak isteyen Caner Güvenci (65) idaresindeki otomobile çarptı. Meydana gelen kaza sonucu can pazarı yaşanırken, yoldan geçen diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, 35 AV 3953 plakalı araçta bulunan sürücü Caner Güvenci olay yerinde hayatını kaybederken, yolcu konumunda bulanan Naci U. ve Sevim Ö. ile 10 V 3642 plakalı araçtaki Kudret G., Melike G., Buse G., Zekiye B. yaralandı. DHA'nın haberine göre; yaralılar, ambulanslara alınarak Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Caner Güvenci'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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