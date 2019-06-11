Akhisar’a deprem istasyonu ve bahçesi kurulacak

Akhisar Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu Başkan Besim Dutlulu önderliğinde yapıldı. Meclisin gündeminde yer alan ve Akhisar Belediyesine ait Kayalıoğlu Mahallesindeki 20 metrekarelik kısmın Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na hizmeti süresince ’Deprem İstasyonu ve Bahçesi’ olarak tahsisinin encümene yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

İlk oturumu 3 Haziran Pazartesi saat 21.30’da yapılan ancak Ramazan Bayramı öncesi arife günü olması nedeniyle birinci maddenin görüşülmesinin ardından bayram sonrasına ertelenen Akhisar Belediye Meclisinin ikinci oturum gerçekleştirildi. Akhisar Belediye Meclis Salonunda gerçekleşen Haziran ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu öncesinde Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, meclis üyeleri ve katılımcıların geçmiş Ramazan bayramını kutladı.

Sokak köpekleri gündeme alındı

Meclis toplantısında gündem maddelerine geçmeden önce önergeler okundu. Akhisar Belediye Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi grubu üyelerinden Lütfi Akdağ, Sema Şenyaşa, Ekrem Kayserili ve Alper Ayan’ın imzası bulunan önergede şu ifadelere yer verildi: “Akhisar’da uzun zamandır başı boş köpekler önemli bir sorun teşkil etmektedir. Bu sorun Akhisar’da yaşayan vatandaşlarımızı rahatsız eden bir unsurdur. Bu yüzden bununla ilgili önlemlerin ve gerekli çalışmaların yapılması için belediye meclisinde karar alınıp Kanun Nizam ve Çevre, Sağlık Komisyonunda değerlendirilmesi talebinde bulunuyoruz.” Verilen önergenin oy birliği ile meclis gündemine alınması kabul edildi.

Diğer maddeler görüşüldü

İkinci gündem maddesi ile görüşmeler başladı. İkinci gündem maddesinde sözleşmeli avukat alımı meclise sunuldu ve bir adet avukat personel alımı ve ücretinin belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi. Üçüncü gündem maddesinde ise Akhisar Dans ve Gençlik Spor Kulübü Derneği’nin Makedonya’nın Ohrid şehrinde yapılacak “Ohrid Skopje Days 2019” folklor festivaline katılması için yurt dışına çıkış izni verilmesi oy birliği ile kabul edildi. Dördüncü gündem maddesinde Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu meclise sunuldu. Sunulan raporda, “Yapılan toplantılarda atık getirme merkezi tebliği incelenmiştir. Tebliğe göre atık getirme merkezine uygun alan araştırmaları yapılmaktadır. Uygun alan henüz belirlenmediğinden konunun komisyonda kalması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi. Raporun komisyonda kalması oy birliği ile kabul edildi.

Beşinci gündem maddesinde müdürlükler arası münakale yapılması oy birliği ile kabul edilirken altıncı gündem maddesinde ise yeni zabıta yönetmeliğinin Kanun ve Nizam Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi. Yedinci gündem maddesinde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü görev ve çalışma yönetmeliğinin Kültür ve Sosyal işler ile Kanun ve Nizam Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

Akhisar’a deprem istasyonu ve bahçesi kurulacak

Sekizinci gündem maddesinde ise Akhisar Belediyesine ait Kayalıoğlu Mahallesi 0 Ada, 2259 parselden 20 metrekarelik kısmın Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na hizmeti süresince ’Deprem İstasyonu ve Bahçesi’ olarak tahsisinin encümene yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi. İmar evraklarının kabulü ardından öneriye geçildi. Önergenin üzerinde görüşlerin alınması ardından komisyona havalesi oy birliği ile kabul edildi. Dilek ve temennilerin ardından meclis sona erdi.