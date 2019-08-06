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Akhisar Üniversitesi Derneği iki milletvekilinin katılımı ile toplandı

Akhisar’da uzun yıllardır atıl durumda bulunan Sigara Fabrikası alanı içerisinde belirlenen bölgede planlanan Manisa Celal Bayar Üniversitesi’ne bağlı fakülteleri oluşturmak için kurulan Akhisar Üniversitesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği yeni kararlar almak için toplandı.

06 Ağustos 2019 Salı 11:21
Akhisar Üniversitesi Derneği iki milletvekilinin katılımı ile toplandı

Akhisar’da uzun yıllardır atıl durumda bulunan Sigara Fabrikası alanı içerisinde belirlenen bölgede planlanan Manisa Celal Bayar Üniversitesi’ne bağlı fakülteleri oluşturmak için kurulan Akhisar Üniversitesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği yeni kararlar almak için toplandı.


Akhisar Üniversitesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği yönetim kurulu toplantısı Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu başkanlığında ve AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ve CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu’nun katılımı ile Akhisar Belediyesi Encümen Salonu’nda gerçekleşti.


Toplantı sonrası kısa bir açıklama yapan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Şehrimize üniversite kazandırmak için birlik ve dayanışma içerisinde, hep birlikte elimizi taşın altına koyarak hareket edeceğiz. Akhisarlıların birlik olursa her işi başaracağına inanıyorum. Alınan kararların şehrimize hayırlı olmasını dilerim” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 11:21
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