Akhisar Üniversite Derneğinde yeni yönetim belli oldu

Akhisar Üniversite Yaptırma ve Yaşatma Derneği, olağanüstü toplantısı Akhisar Belediye Meclis Salonunda yapıldı.

Akhisar Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Halil İbrahim Doğan’ın divan başkanlığını ve Esnaf Odaları Başkanı Hasan Ali Men’in ise Divan üyeliğini yaptığı toplantı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. 15 kişilik yönetim kurulunda 3 kişinin istifası ardından Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun üye yapılması ve yönetim kuruluna 3 kişinin seçilmesi için olağanüstü toplantı yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Ulusoy’un konuşması ardından yönetim kurulu ve denetim kurulu faaliyet raporunun okunması müzakeresi ve ibrası ile devam edildi. Tahmini bütçenin görüşülmesi ve onaylanması ardından dernek organlarının asil ve yedek üyelerinin seçimine geçildi.

Yapılan seçim ardından yeni yönetim kurulu üyeleri; Besim Dutlulu, Özkan Kalın, Hasan Ali Men, Mehmet Ulusoy, Alper Alhat, Ergun Kındıroğlu, Halil İbrahim Doğan, Sebahat Uyar, İsmail Öktem, Ahmet Namal, İsmail Fikirli, Cemal Gürmen, Feride Sakarya, Hasan Genli ve Bahattin Alkın’dan oluştu. Denetim Kurulu asil üyeleri ise İsmail Kantarcıoğlu, Ercan Gök ve Osman Oktay’ın devam etmesi kararlaştırıldı.

Dilek ve temenniler kısmında konuşan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Çok somut bir işler yapamamış bir dernek var elimizde. Bundan 4 ila 5 yıl önce eczacıları temsilen toplantıya katılmış ve o zaman da belirttiğim gibi Akhisar halkı her işi başarır. Hastanemizi de yaparız, kendi üniversitemizi de yaparız. Kendine iş olanakları oluştururken sanayisini de yapar. Ama önce ilk olarak Akhisar halkını inandırmamız gerekiyor. Ben bu konuda zayıf kaldığımızı düşünüyorum. Sadece geçen dönem yönetimi değil tüm Akhisar olarak zayıf kaldığımızı düşünüyorum.

Akhisar halkının bu üniversite olayına tam olarak motive edemediğimizi düşünüyorum. Geçen 15 gün önce yönetim kurulu toplantısına katıldım Belediye Başkanı olarak. Yeni bir başlangıç hiçbir zaman geç değil. Benim umudum da sonuna kadar var. Biz bu işi de başarabileceğimize inanıyorum. Ama tabii ki farklı yöntemler kullanmamız lazım, elimizi de taşın altına koyup mücadele etmemiz lazım, koşturmamız lazım. En önemlisi bizim inanmamız lazım ki Akhisar halkı inansın. Şuanda bizim başarmamız gereken ilk adım inşaatın bitirilmesi ise eğer Akhisar Belediyesi, Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası ile Akhisar Ticaret Borsası birlikteliğinde ve Akhisar halkının desteği ile de çok zor ulaşılmaz bir hedef değil. Biz bu işi kolayca yapacağımıza inanıyoruz. Ama bundan sonra da yol haritasını çizmemiz gerekiyor. Bu üniversitesinin şekli belirlenmelidir. Bunun için de çok iyi bir birlikteliğe ihtiyacımız var. Tüm partilerden arkadaşlarımızın bu yönetimde olması bizim için çok önemli ki; Akhisar’ın önde gelen iş adamları, sivil toplum örgütlerinden temsilciler ve 3 büyük partinin temsilcisinden bir yönetim oluştu. Ben bu yapının başarılı işler yapacağına inanıyorum. Doğru hareket ve yaklaşımlarla sonuç verecek işler yapabileceğimize inanıyorum” dedi.