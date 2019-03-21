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Akhisar protokolü ve Down Sendromlu çocuklar birlikte pasta kesti

Akhisar Down Sendromu Derneği’nin organize ettiği 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliğinde Akhisarlı özel çocuklar ve protokol üyeleri ile birlikte pasta kesti.

21 Mart 2019 Perşembe 15:25
Akhisar protokolü ve Down Sendromlu çocuklar birlikte pasta kesti

Akhisar Down Sendromu Derneği’nin organize ettiği 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliğinde Akhisarlı özel çocuklar ve protokol üyeleri ile birlikte pasta kesti.


Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kutlamalarına Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Adalet Komisyon Başkanı Salih Pehlivanoğlu, Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Ali Velestin, Akhisar İlçe Emniyet Müdürü Engin Pınar, Akhisar Hasta ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Suudi Arslan, İlçe Müftüsü Mahmut Sami Türkmenoğlu ve vatandaşlar katıldı.


Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Akhisar Down Derneği Başkanı Neşe Çalışkan, “Biz burada kutlama niyetinde değil, çocuklarımızın ne kadar özel olduğunu göstermek amacıyla böyle bir farkındalık oluşturmak istedik. Bugün bizleri kırmayıp özellikle buraya gelen protokol üyeleri bizlere bir kat daha özel olduğumuzu hissettirdiniz. İyi ki varsınız, çocuklarımız ve ailelerimiz adına çok mutlu oldum. Çünkü sizler varsanız bizler bir şey yapabiliriz” dedi.


Özel çocuklarla birlikte olmaktan keyif aldıklarını altını çizen Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya ise, “Bugün burada Down Sendromlu çocuklarımızın farkındalığını biraz daha arttırmak, onlara nasıl yardımcı olabiliriz diye fikir alışverişi yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu çocuklar, bizim çocuklarımız, onlara ne yapabiliriz, ne edebiliriz, devlet olarak, insan olarak bunun peşindeyiz. İnşallah faydalı oluruz diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.


Birlikte kesilen pastanın ardından protokol üyeleri ve özel çocuklar sohbet etti.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 15:25
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