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Akhisar Kent Konseyine 12 yeni muhtar seçildi

Akhisar Kent Konseyi mahalle muhtarı delege seçimi Akhisar Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı.

20 Haziran 2019 Perşembe 10:39
Akhisar Kent Konseyine 12 yeni muhtar seçildi

Akhisar Kent Konseyi mahalle muhtarı delege seçimi Akhisar Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı. Delege seçimlerine 70 mahalle muhtarı katıldı ve 12 muhtar yeni delege olarak seçildi.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kent Konseyi Genel Sekreteri Umut Ak tarafından kısa bir bilgilendirme yapıldı. Divan Başkanı Kemalettin Pehlivan ve divan üyesi Mustafa Güral önderliğinde başlayan toplantıya Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Başkan Yardımcıları Ahmet Tınazlı ve Bedri Türk de katıldı.


Kent Konseyi genel kurulunda delege olarak görev yapan ancak 31 Mart yerel seçimlerinde muhtar olarak seçilemeyen 12 muhtar delegenin delegelik haklarını kaybetmesi sonucu seçime gidildi. Delegeliği devam eden 20 muhtarın isimleri şöyle; Ferhat Baycan, Figen Saklıca, Fuat Kabayel, Halil İbrahim Kaya, Hayati Özen, Mehmet Akdeniz, Mehmet Ali Sevimler, Metin Akarsu, Muammer Emre, Muzaffer Akçay, Nurhan Bozel, Nurullah Şener, Ömer Uslu, Önder Ünlü, Ramazan Eriş, Sakıp Acar, Sırrı Başlamış, Süleyman Altınay, Yakup Dikmen ve Yaşar Ali Dalgıç"


Dilek ve temenniler kısmında söz alan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu yaptığı konuşmada, “Kent konseyinde ilk hedefimiz sağlıklı bir yapı oluşturmaktır. Muhtarlarımız bizim için çok önemli, bizim için Akhisar’ı Akhisarlılar ile birlikte yönetmek önemli olandır. Bu adımların bir tanesi de kent konseyinin aktif bir şekilde kullanabilmektir. Muhtarlarımıza inanıyoruz, zaten muhtarlarımız demokrasiye inanan insanlar ve demokrasi sayesinde bu koltukta oturan insanlar olduğu için her zaman seçilmişlerle iş yapmanın daha sağlıklı olduğunu görebiliyorum. Bu dönemde seçilmiş arkadaşlara başarılar diliyorum. Akhisar Belediyesi olarak hem yasalar gereği olarak hem de bizim çoğulcu demokrasiye inancımızdan dolayı kent konseyine tam desteğimiz devam edecektir. İnşallah buradan çok orijinal çok sürpriz projeler bekliyorum” dedi.


Kent konseyinin mekanı konusunda da açıklamalarda bulunan Başkan Besim Dutlulu, “Belediyeye ait tüm sosyal tesis ve binaları dolaştıklarını ve sizler için de uygunsa Gölet içerisindeki Amfi tiyatro altında bulunan binalardan bir tanesini Kent Konseyi’ne tahsis etmek istiyoruz” dedi.


Yapılan seçimin ardından delege olarak seçilen 12 muhtar şu isimlerden oluştu; Mustafa Özdemir, Tunay Aytan, Özlem Özcan, Mehmet Eren, Halil Ay, Özcan Demirer, Nesime Şakrak, Yusuf Künel, Fatih Uyan, Veli Kocaman, Bekir Yaşar ve Ertan Kaçar.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 10:39
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