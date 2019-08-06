Akhisar Belediyesi dilencilere göz açtırmıyor

Akhisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, vatandaşların manevi duygularını istismar ederek para isteyen dilencilere göz açtırmıyor.

Dilencilerle mücadele etmeye aralıksız devam eden Akhisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri özellikle akşam saatlerinde vatandaşların yoğun olduğu noktalarda denetimlerini arttırdı. Çevre illerden Akhisar’a gelen ve çeşitli söylemlerle vatandaşlardan para isteyen şahıslar, Akhisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak şehir dışı edildi.

Konuyla ilgili Akhisar Belediyesi’nden yapılan açıklamada; yakalan şahıslara ilgili Kabahatler Kanunu’nun 33. maddesine göre cezai işlem yapıldığı belirtilirken, rutin denetimlerin yanı sıra belediyenin 444 11 45 numaralı çağrı merkezine yapılan ihbarların da anında değerlendirildiği ve gerekli müdahalelerin yapıldığı ifade edildi.