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Akhisar Belediyesi, başıboş sokak hayvanları için toplandı

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, başıboş sokak köpekleri için belediye meclis üyeleri ile toplantı yaptı.

21 Haziran 2019 Cuma 12:37
Akhisar Belediyesi, başıboş sokak hayvanları için toplandı

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, başıboş sokak köpekleri için belediye meclis üyeleri ile toplantı yaptı.


Haziran Ayı Akhisar Belediye Meclis Toplantısı’nda başıboş sokak hayvanları konusunun gündeme alınmasının ardından, Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve meclis üyeleri Encümen Salonu’nda yaptıkları toplantıda başıboş sokak hayvanları ile ilgili ön çalışmanın gerçekleştirildiğini duyurdu. 5 bin metre karelik bir alanı, sokak hayvanları için doğal yaşam alanı olarak faaliyete geçireceklerini ifade eden heyet, Türkiye’ye örnek olacak bir proje yapmak istediklerini dile getirdi.


Akhisar’ın en büyük problemleri arasında yer alan ve vatandaşların sürekli şikayet ettiği sahipsiz sokak hayvanları için kolları sıvayan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Şehrimizde yaşayan başıboş sokak köpekleri sorunu için belediye meclis üyelerimizle birlikte toplantı yaptık. Bu sorun ile ilgili ön çalışmamızı gerçekleştirdiğimizi halkımıza duyurmak isterim. Hayvan dostu bir birey olarak, vatandaşlarımızın huzuru ve sokak köpeklerinin sağlığı için oluşturacağımız doğal yaşam alanlarının temellerini bu toplantımız ile attık. Sokak köpeklerinin yaşam haklarına saygı duyarak, yok etmek yerine yaşatarak çözüm bulan bir belediye anlayışıyla, belirlediğimiz bir noktada 5 bin metre karelik bir alanı, sokak hayvanları için doğal yaşam alanı olarak faaliyete geçireceğiz. Bu projemizi hayvanseverlerimiz ile birlikte alacağımız kararlarla yürüteceğiz” dedi.


Başkan Dutlulu, bu tesis ile çocukların küçük yaşta hayvan sevgisini öğrenebileceği, ailelerin haftasonlarını keyifli bir şekilde geçirebilmeleri için de düzenlemelerin yapılacağını belirterek, maddi ve manevi her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.


Kısa bir süre önce göreve başladıklarını ifade eden Başkan Dutlulu, projenin hayata geçmesi için Akhisarlı hemşehrilerinden sabır, anlayış ve hassasiyet beklediklerini dile getirerek sözlerini şöyle sonlandırdı: “Vatandaşlarımızın gezebileceği, çocuklarına hayvan sevgisini öğretebileceği, çeşitli etkinliklerin yapıldığı, ailelerin haftasonlarını değerlendirebileceği sosyal bir alan şeklinde tasarlanacak bu tesisin, sadece Manisa’ya değil tüm Türkiye’ye örnek olmasını istiyoruz. Bunun için maddi ya da manevi yardımda bulunmaya hazırız. Hem vatandaşlarımızın, hem de sokak hayvanlarının sağlığı için bu projeyi en kısa sürede hayata geçireceğiz. Göreve başladığımız tarihten bugüne kadar yaklaşık 2 buçuk ay süre geçti. Bu konuda vatandaşlarımızdan biraz sabır, anlayış ve hassasiyet bekliyoruz. Vatandaşlarımızın da, sokak hayvanlarının da mutlu olduğu bir Akhisar’ı hep birlikte inşa edeceğiz.”

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 12:37
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