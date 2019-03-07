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Akgedik Yunuskent’te hak sahiplerinin daireleri de belirleniyor

Yunusemre Belediyesi’nin, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığıyla yürüttüğü dev konut hamlesi Akgedik Yunuskent Projesi’nde 2.

07 Mart 2019 Perşembe 10:31
Akgedik Yunuskent’te hak sahiplerinin daireleri de belirleniyor

Yunusemre Belediyesi’nin, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığıyla yürüttüğü dev konut hamlesi Akgedik Yunuskent Projesi’nde 2. etapta hak sahiplerinin daire ve ödeme takviminin belirleneceği şerefiyeli-maliyetli kura 12-13 Mart’ta Muradiye Sosyal Tesislerinde çekilecek.


Manisa’da binlerce vatandaşın ev sahibi olabilmek için umutla beklediği Akgedik Yunuskent Projesi’nin 2. etabında konutlar hızla yükseliyor. Yaklaşık bin 500 konutun yer aldığı projenin yaz ayları sonuna kadar teslim edilmesi planlanırken; hak sahiplerinin daire ve ödeme takviminin belirleneceği şerefiyeli-maliyetli kura tarihi belli oldu. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, 2. kuranın çekilişinin 12-13 Mart tarihlerinde yapılacağını duyurdu.



Kura çekimi Muradiye Sosyal Tesislerinde yapılacak


Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Akgedik’te yepyeni bir şehir kuruluyor. İlk etabımızda hak sahiplerimiz evlerine taşındı. 2. etabımızda da bloklar hızla yükseliyor. Yaz ayları sonunda hak sahiplerimize teslim etmeyi planladığımız 2. etap projede hak sahiplerimiz arasında yapılacak şerefiyeli maliyetli kura tarihlerini de belirledik. 12 Mart Salı günü Muradiye Sosyal Tesislerimizde saat 10.00’da 3+1, 13 Mart Çarşamba günü saat 10.00’da ise 2+1 dairelerimizin kuralarını çekeceğiz. 2. kuranın ardından hak sahiplerimize belirli gün ve saatlerde örnek daireyi gezdirip nasıl bir evde oturacaklarını göstereceğiz” diye konuştu.


2 kısım halinde ihale edilen 2. etap projesinde 1523 konut, 25 işyeri, 1 cami, 12 derslikli ilkokul, 12 derslikli ortaokul, altyapı ve çevre düzenlemeleri yer alıyor.


Bir milyon 550 bin metrekare alan üzerine kurulacak Akgedik Yunuskent’te 5 bin 500 konut, 21 eğitim kurumu, 2 hastane, 1 pazaryeri, 7 ibadethane, 14 çocuk oyun parkı, 5 ticaret merkezi, 7 kent meydanı ve pek çok yatırım hayat bulacak.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 10:31
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