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Akgedik Yunuskent’te hak sahiplerinin daireleri belirleniyor

Akgedik Yunuskent Projesinin 2. etabında hak sahiplerinin daire ve ödeme takviminin belirleneceği şerefiyeli-maliyetli kuralar 12-13 Mart’ta Muradiye Sosyal Tesislerinde çekilecek.

11 Mart 2019 Pazartesi 16:15
Akgedik Yunuskent’te hak sahiplerinin daireleri belirleniyor

Manisa’da binlerce vatandaşın ev sahibi olabilmek için umutla beklediği Akgedik Yunuskent Projesinin 2. etabında hak sahiplerinin daire ve ödeme takviminin belirleneceği şerefiyeli-maliyetli kuralar 12-13 Mart’ta Muradiye Sosyal Tesislerinde çekilecek.

 

Yunusemre Belediyesi’nin, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığıyla yürüttüğü dev konut hamlesi Akgedik Yunuskent Projesinin bin 500 konutun yer aldığı 2. etabında hak sahiplerinin daire ve ödeme takviminin belirleneceği şerefiyeli-maliyetli kura 12-13 Mart’ta Muradiye Sosyal Tesislerinde çekilecek. 12 Mart Salı Günü 3+1, 13 Mart Çarşamba günü ise 2+1 konutların kurasının yapılacağını ifade eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, hak sahiplerini kura çekimlerine davet etti. Başkan Çerçi açıklamasında, “Akgedik Yunuskent Projemizin ilk etabında hak sahiplerimiz evlerine taşındı. 2. etapta da bloklar hızla yükselirken; yaz ayları sonunda teslim etmeyi planladığımız projede hak sahiplerimiz arasında yapılacak şerefiyeli maliyetli kurayı 12-13 Mart’ta yapacağız. 12 Mart Salı günü Muradiye Sosyal Tesislerimizde saat 10.00’da 3+1, 13 Mart Çarşamba günü saat 10.00’da ise 2+1 dairelerimizin kuralarını çekeceğiz. 2. kuranın ardından hak sahiplerimize belirli gün ve saatlerde örnek daireyi gezdirip nasıl bir evde oturacaklarını göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

 

2 kısım halinde ihale edilen 2. etap projesinde bin 503 konut, 25 işyeri, 1 cami, 12 derslikli ilkokul, 12 derslikli ortaokul, altyapı ve çevre düzenlemeleri yer alıyor.

 

Bir milyon 550 bin metrekare alan üzerine kurulacak Akgedik Yunuskent’te 5 bin 500 konut, 21 eğitim kurumu, 2 hastane, 1 pazaryeri, 7 ibadethane, 14 çocuk oyun parkı, 5 ticaret merkezi, 7 kent meydanı ve pek çok yatırım hayat bulacak.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 16:15
  1. Manisa
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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