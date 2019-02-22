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Akfen Yenilenebilir Enerji’ye iki ödül

22 Şubat 2019 Cuma 12:48
Akfen Yenilenebilir Enerji’ye iki ödül

ANKARA (AA) - Akfen Yenilenebilir Enerji, 2019 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri'nde "En İyi İhracat Finansmanı Kredisi" ve "En İyi Doğal Kaynaklar Finans Kredisi" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamada, Akfen Yenilenebilir Enerji'nin Türkiye'de 530 milyon dolar değerinde toplam 13 rüzgar ve güneş enerjisi santrali kurmak için 6 bankadan 363 milyon dolar kredi aldığı belirtildi.

Söz konusu kredinin Türkiye'deki en büyük yeşil enerji kredisi olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Akfen Yenilenebilir Enerji tarafından Türkiye’nin 5 bölgesinde 275 megavat gücünde 4 rüzgar enerji santrali için 260 milyon dolarlık uzun vadeli proje finansmanı kredisi, Türkiye İş Bankası, Vakıfbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası’nın garantörlüğünde Almanya merkezli KfW IPEX-Bank ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından sağlandı. Kurulu gücü 103 megavat olan 9 güneş enerji santrali için ise 103 milyon dolarlık uzun vadeli kredi EBRD ve Türkiye İş Bankası tarafından sağlandı. Bu girişimlerle Akfen Yenilenebilir Enerji, Türk sermaye piyasaları ile finans sektörünün en saygın ödüllerinden biri olarak kabul edilen 2019 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri'nde 'En İyi İhracat Finansmanı Kredisi' ödülünü alırken, 'En İyi Doğal Kaynaklar Finansman Kredisi' kategorisinde de ikincilik ödülüne layık görüldü."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Kayrıl Karabeyoğlu, söz konusu enerji projelerinin tamamının Türkiye'de gerçekleştirileceğini belirterek, "Kredisi alınan yeni yatırımlarla şirketin yerli ve doğal kaynaklardan üretime dayalı enerji santrali toplam kurulu gücü 632 megavata çıkacak. Marmara, Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde güçleri 378 megavat olan 13 santral yaklaşık 1 yıl içinde tamamlandığında 1,2 milyon kişinin yaşadığı hanelerin elektriği tamamen doğal kaynaklardan sağlanmış olacak. Böylelikle Türkiye’nin enerji hedeflerine büyük katkı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Akfen Yenilenebilir Enerji, 2020 yılına kadar yaklaşık 1,1 milyar liralık yatırım hayata geçirerek, toplam kurulu gücünü 1000 megavata yükseltmeyi hedefliyor.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 12:48
  1. 2019 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri
  2. Akfen Yenilenebilir Enerji
  3. rüzgar ve güneş enerjisi santrali

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