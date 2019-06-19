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Akfen Yenilenebilir Enerji’nin güneş ve rüzgâr portföyüne EMEA Finance’dan iki büyük ödül

Akfen Yenilenebilir Enerji, geçen yıl yapımına başladığı toplam 530 milyon dolar değerindeki 4 rüzgâr ve 9 güneş santrali projesi ile Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’nın önde gelen finans yayınlarından EMEA Finance tarafından düzenlenen EMEA Finance Project Finance Awards 2018 etkinliğinde 2 prestijli ödül aldı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 11:10
Akfen Yenilenebilir Enerji’nin güneş ve rüzgâr portföyüne EMEA Finance’dan iki büyük ödül

Akfen Yenilenebilir Enerji, geçen yıl yapımına başladığı toplam 530 milyon dolar değerindeki 4 rüzgâr ve 9 güneş santrali projesi ile Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’nın önde gelen finans yayınlarından EMEA Finance tarafından düzenlenen EMEA Finance Project Finance Awards 2018 etkinliğinde 2 prestijli ödül aldı.



Akfen’in 275 MW gücündeki 4 rüzgâr santrali projesi için imza attığı uzun vadeli proje finansmanı Orta ve Doğu Avrupa’nın ‘En İyi RES Proje Finansmanı’ ödülünü alırken, toplam 102 MW’lık 9 güneş santrali projesi de Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’nın ‘En İyi Yenilenebilir Enerji Proje Finansmanı’ seçildi. 2020 yılına kadar Türkiye’de sadece yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluşan 1000 MW’lık elektrik üretim santrali kapasitesine ulaşmayı hedefleyen Akfen Yenilenebilir Enerji’nin toplam 530 milyon dolar yatırım değeri bulunan 4 rüzgâr ve 9 güneş santrali projesi yurtdışından prestijli iki ödülle taçlandı.



Akfen Yenilenebilir Enerji, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’nın önde gelen finans yayınlarından EMEA Finance tarafından düzenlenen EMEA Project Finance Awards 2018 (EMEA Finance Proje Finansman Ödülleri 2018) kapsamında Orta ve Doğu Avrupa’nın ‘En İyi RES Proje Finansmanı’ ve Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’nın ‘En İyi Yenilenebilir Enerji Proje Finansmanı’ dallarında iki ödülün sahibi oldu. Ödüller, İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen EMEA Finance Project Finance Awards 2018 töreninde Akfen Yenilenebilir Enerji yetkililerine takdim edildi.



13 santralin toplam yatırım değeri 530 milyon dolar


Orta ve Doğu Avrupa’nın ‘En İyi RES Proje Finansmanı’ ödülüne layık görülen Akfen Yenilenebilir Enerji, bu ödülü Çanakkale ve Denizli’de yer alan toplam 275 MW gücündeki 4 rüzgâr enerji santrali (RES) projesi için yerli ve yabancı önde gelen bankalarla Ağustos 2018’de imza attığı 260 milyon dolarlık uzun vadeli proje finansmanı ile kazandı.


Akfen Yenilenebilir Enerji Konya, Amasya, Tokat, Van ve Malatya’da kurulumuna başlanan 9 güneş enerji santrali (GES) Ağustos 2018’de yeli ve yabancı bankalarla imzaladığı 103 milyon dolarlık uzun vadeli proje finansmanı ile EMEA Finance Project Finance Awards 2018 kapsamında Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’nın ‘En İyi Yenilenebilir Enerji Proje Finansmanı’ ödülünü aldı.



1.2 milyon kişiye güneş ve rüzgârdan elektrik


Akfen Yenilenebilir Enerji Ağustos 2018’de toplam 530 milyon dolarlık yatırım değeri bulunan 9 güneş enerji santrali (GES) ve 4 rüzgâr enerji santrali (RES) projelerinin hayata geçirilmesinde kullanılması için 363 milyon dolarla Türkiye’nin en büyük yeşil enerji kredisine imza atarak yerli-yabancı finans devleri ile güçlerini birleştirmişti. Toplam kurulu güçleri 378 megavat olan 13 santral 2019 yılı sonuna kadar tamamlandığında tam 1,2 milyon kişinin yaşadığı hanelerin elektriği tamamen doğal kaynaklardan sağlanmış olacak.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 11:10
  1. doğa

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