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Şirket Haberleri Akfen İnşaat’tan eğitime destek
Şirket Haberleri

Akfen İnşaat’tan eğitime destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde başlatılan “Okullardan Yarınlara” eğitime destek programına bağışçı olarak katılan Akfen İnşaat ve Balıkesir Valiliği ile Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 10:19:00 -
Akfen İnşaat’tan eğitime destek

Akfen İnşaat, protokol kapsamında Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde deprem riski taşıması nedeniyle eğitimöğretim yılı başında boşaltılan Burhaniye Anadolu Lisesi’ni yıkıp yeniden hayata geçirecek. Bundan 45 yıl önce, 1976 yılında, Akfen Holding’in temellerini atan Hamdi Akın’ın babasının adını taşıyacak Hasan Akın Anadolu Lisesi’nde inşaat çalışmalarının Ağustos ayında tamamlanarak, yeni eğitim-öğretim yılında hizmete alınması planlanıyor. Akfen Holding, daha önce Ankara’da Ülkü Akın Ortaokulu ve Düzce’de Hikmet Akın Ortaokulu olmak üzere 2 okulu daha tamamlayarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın hizmetine sunmuştu. Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, Balıkesir’in annesinin memleketi olduğunu belirterek, “Böyle bir hayır işine vesile olmaktan dolayı mutluyuz. Valimiz, Kaymakamımız ve İl Müdürümüze çok teşekkür etmek istiyorum. Bu bürokratik işler çok hızlı gerçekleşti. 6 aylık bir sürede tamamen yıkıp yeniden hayata geçireceğimiz okulu yeni eğitim-öğretim sezonuna yetiştireceğiz” ifadelerini kullandı.

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