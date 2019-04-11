Akfa Holding'in FETÖ davasında ara karar

İSTANBUL (AA) - Kayyum atanan Akfa Holding ve alt şirketlerine yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması sonucunda açılan 6'sı tutuklu, 6'sı firari 84 sanığın yargılandığı davada, 1 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada, bir kısım sanıkların savunmasının ardından, sanıklar ve avukatlarının talepleri alındı.

Sanıklar, şirketleri hakkındaki kayyum kararı ile mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasını talep etti.

Duruşma savcısı, tutuklu her bir sanığın yurt dışında irtibatlarının olduğunu belirterek, kaçma şüpheleri bulunduğu gerekçesiyle tahliye taleplerinin reddine karar verilmesini istedi. Savcı, atılı suçların şirketler üzerinden işlendiğinin iddia edildiğini aktararak, bu nedenle şirketler üzerindeki kayyum tayininin devamına karar verilmesi talebinde bulundu.

Ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, mevcut delil durumu, tutuklu kaldığı süre ve delil karartma ihtimalinin bulunmaması nedeniyle tutuklu sanık Şiar Molovalı'nın tahliyesine hükmetti. Heyet bu sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün ikametine yakın karakolda imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

Tutuksuz sanıklar hakkındaki imza atma yükümlülüğü adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar veren heyet, yurt dışında olduğu tespit edilen Salih Toyran hakkında yakalama emri çıkarılmasına, savunması alındıktan sonra serbest bırakılmasına hükmetti.

Heyet, sanıkların şirket ortaklığına ilişkin bilirkişi raporunun sunulmasının beklenmesine karar verirken, sanıkların mal varlığı üzerindeki tedbirlerin ve kayyum atamasının kaldırılmasına ilişkin talepleri reddetti.

Sanıklar Fatih Aktaş, Ferhat Aktaş, Hasan Sayın, İbrahim Sayın ve Murat Sungurlu'nun tutukluluk halinin devamını kararlaştıran heyet, duruşmayı 5 ve 8 Temmuz'da İstanbul Adalet Sarayı'ndaki büyük salonda yapılmak üzere erteledi.



