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Akfa Holding'e FETÖ davası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladıkları iddiasıyla kayyum atanan Akfa Holding ve alt şirketlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 84 sanık hakkında açılan davanın tensibi yapıldı - İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek olan davanın ilk duruşması, 9 Nisan'da yapılacak

14 Ocak 2019 Pazartesi 17:15
Akfa Holding'e FETÖ davası

İSTANBUL (AA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, kayyum atanan Akfa Holding ve alt şirketlerine yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması sonucunda açılan 6'sı tutuklu, 6'sı firari 84 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması, 9 Nisan'da yapılacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladıkları iddiasıyla kayyum atanan Akfa Holding ve alt şirketlerine yönelik soruşturma kapsamında, aralarında iş insanları Fatih Aktaş, Ferhat Aktaş, Cahit Paksoy ve Fikret İnan'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu, 6'sı firari 84 sanık hakkında hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından incelendi.

Mahkeme, tensip kararında tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmederken, ilk duruşmanın 9-10 ve 11 Nisan'da Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda yapılmasına karar verdi.

Heyet, diğer tutuksuz sanıkların da duruşmada hazır olması için tebligat gönderilmesini kararlaştırdı.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, silahlı terör örgütünün emir ve talimatlarıyla kurulduğu ve işletildiği, bu bağlamda bu örgüte sürekli insan ve finans kaynağı temin ettiği gerekçesiyle Akfa Holding ve alt şirketlerine kayyum atandığı, yetkili ve sahiplerinin de mal varlıkları üzerine tedbir konulduğu belirtiliyor.

İddianamede, tutuklu sanık Akfa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aktaş hakkında ''silahlı terör örgütü yönetici olmak'', ''suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama'' ve "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma'' suçlarından 19 yıldan 36 yıl 6 aya kadar, tutuklu sanık Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferhat Aktaş hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma'' ve ''suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama'' suçlarından 10 yıl 6 aydan 22 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Soruşturma sırasında tutuklanan ardından tahliye edilen sanık Cahit Paksoy'un ''silahlı terör örgütü kurma veya yönetme'' ve ''suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama'' suçlarından 18 yıldan 29 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, firari sanık Fi Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnan'ın "silahlı terör örgütüne üye olma'' ve ''suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama'' suçlarından 10 yıl 6 aydan 22 yıla kadar, tutuksuz sanık İnanlar İnşaat'ın sahibi Serdar İnan'ın ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

İddianamede, diğer tutuklu sanıklar Akfa Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Bank Asya ortağı Hasan Sayın hakkında ''silahlı terör örgütü kurma veya yönetme'' ve ''suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama'', yine Bank Asya ortaklarından tutuklu sanık İbrahim Sayın hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' ve ''suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama'', Akfa gıda şirketinin ortaklarından tutuklu sanık Murat Sungurlu hakkında ''silahlı terör örgütü kurma veya yönetme'' ve ''suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama'' ve Akfa Holding bünyesinde direktör olan tutuklu sanık Şiar Molavalı hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' ve ''suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama'' suçlarından değişen oranlarda hapis cezası isteniyor.

İddianamede, hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtilen firari sanıklar Erdal Akgül, Hüsamettin Ünal, Mehmet Emin Sekizkardeş, Necmettin Kaya ve Seyfullah Boz hakkında da benzer suçlardan ayrı ayrı 7,5 yılla 29 yıl 6 ay arasında, diğer tutuksuz 71 sanık hakkında da 7,5 yılla 22 yıl arasında değişen hapis cezaları talep ediliyor.


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Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 17:15
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