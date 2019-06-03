AKEDAŞ bayrama hazır

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürü Mustafa Yılmaz,tüm tüketicilerin huzurlu ve güzel bir bayram geçirmesi için elektrik kesintisi yaşanmaması adına hazırlıkların tamamlandığını, olası kesintileri anında müdahale edileceğini bildirdi.

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş.Ramazan Bayramı öncesi bakım çalışmalarını sıklaştırarak, şebekede bir problem yaşanmaması için şebeke kontrol, yatırım, onarım çalışmalarına hız verdi ve elektrik hatları ile aydınlatmaları gözden geçirdi.

Olası enerji kesintilerine anında müdahale için alınan tedbirlerden birini de nöbetçi ekipler oluşturuyor. Tüm sokakların aydınlık olmasını, kaliteli ve kesintisiz elektrik sağlayabilmeyi hedefleyen AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. bayram boyunca çalışacak olan nöbetçi amir ile gerekli teknik personelden oluşan nöbet listesini oluşturdu ve görevlendirmelerini tamamladı. İhtiyaç duyulması halinde araç, elektrik şebekesi gereçleri, donanımı temini için de gerekli önlemler alındı.

Kesintilere anında uzaktan müdahale edilebilen AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş SCADA merkezinde Bayram boyunca saha ile irtibat halinde olan ofis çalışanları 24 saat esasıyla hizmet verir durumda olacak.

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürü Mustafa Yılmaz, ‘’Elektrik dağıtım hizmetini sunduğumuz Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinde tüm tüketicilerin mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmeleri için hazırlıklarımızı tamamladık.186 numaralı çağrı merkezimiz, nöbetçi ekiplerimiz, SCADA sistemimiz Bayram boyunca 7/24 kesintisiz elektrik için hizmet verecek.Yaşanabilecek problemleri en aza indirebilmek için büyük bir çalışma yaparak kritik alanlara yoğunlaşıp bakım onarım işlemlerimizi bitirdik.Tüm bu hazırlıklar söz konusuyken Bayram boyunca elektrik kesintisi yaşanmamasını temenni ediyoruz.Ramazan Bayram’ının AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş için özveri ile çalışan tüm personelimiz ve tüm İslam alemine mutluluk ve huzur getirmesini dilerim" dedi.