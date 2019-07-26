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Akdenizli çocuklar Silifke kampına uğurlandı

Mersin’in merkez Akdeniz ilçe sınırlarında yaşayan dezavantajlı durumdaki başarılı 200 öğrenci, Silifke kampına uğurlandı.

26 Temmuz 2019 Cuma 11:18
Akdenizli çocuklar Silifke kampına uğurlandı

Mersin’in merkez Akdeniz ilçe sınırlarında yaşayan dezavantajlı durumdaki başarılı 200 öğrenci, Silifke kampına uğurlandı.


Mersin’de, göreve gelir gelmez sosyal projelere ağırlık veren, kadınlar ve gençler yararına kültürel etkinliklere imza atan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, seçimlerden önce çocuklara verdiği sözünü de yerine getirdi. Mersin Valiliği, Akdeniz Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Mersin Müftülüğü’nün destekleriyle, ilçenin farklı mahallelerinde yaşayan ekonomik olarak dezavantajlı durumdaki başarılı 200 öğrenci, sevinç içerisinde Silifke’ye yaz kampına gitti. Yolculukları öncesi çocuklara, tişört, terlik, şapka, şort, diş macunu ve fırçası ve deniz makarnası verildi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde belediye binası önünde buluşarak otobüslere binen çocukları, Başkan yardımcıları karşıladı ve ardından Silifke’ye uğurladı. 5 gün sürecek kamp boyunca çocuklar, hem güzel bir tatil yapıp denize girecekler, aynı zamanda kültürel ve sportif alanlarda etkinliklere katılacaklar. Diğer yandan, 31 Temmuz-4 Ağustos 2019 tarihleri arasında da kız çocuklar ardından da 12-15 yaş aralığındaki ortaokul öğrencilerine yönelik yaz kampları düzenlenecek.


Konuyla ilgili konuşan Başkan Gültak, çocuklar ve gençlerin kişisel ile ruhsal gelişimi ve eğitimine katkı sağlayacak her türlü etkinlik ve projeyi desteklediklerini vurguladı. Gültak, "Seçim kampanyası döneminde çocuklarımıza verdiğimiz yaz kampı sözünü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımız bir yandan yıllardır yaşadıkları ancak daha önce görmedikleri kentin farklı bölgelerini tanıyacaklar, hem de yeni dostluklar kuracaklar. Aynı zamanda da güzel bir tatil yaparak, yeni eğitim ve öğretim dönemi için moral ve enerji toplayabilecekler. Ayrıca yaz kampında çocuklarımız, birbirinden farklı etkinlikle buluşarak, hayatları boyunca unutamayacakları güzel ve keyifli günler yaşayacaklar" dedi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 11:18
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