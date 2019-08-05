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Akdeniz’in ilk ve tek Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde sona gelindi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve TÜBİTAK Başkanı Prof.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:13
Akdeniz’in ilk ve tek Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde sona gelindi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, çalışmalarında sona gelinen Akdeniz’in ilk ve tek Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde incelemelerde bulundu.


Kepez Belediyesi’nin TÜBİTAK işbirliğiyle ilçeye kazandıracağı Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin çalışmaları hızla devam ediyor. Eskiden pamuk işlenip tekstil üretilen Dokuma Fabrikası, şimdi bilim yuvasına dönüştürülüyor. Çalışmaları yakından takip eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile Akdeniz’in ilk ve tek Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Yapımında sona gelinen ve 2020 yılında hizmete açılacak olan merkezin çalışmaları ile ilgili TÜBİTAK Başkanı Mandal, Kepez Belediye Başkanı Tütüncü’den bilgi aldı.



Bilgi kaynağından öğrenilecek


Eski Dokuma Fabrikası içerisinde 12 bin metre karelik alana kurulan Bilim ve Teknoloji Merkezinde deney düzeneklerinin bulunacağı salonlar, bilimsel atölyeler, sergi alanları, özel tasarım galerileri, bilimsel gösteri ve söyleşilerin yapılacağı çok amaçlı salonlar oluşturuldu. Eskiden pamuk işlenip tekstil üretilen Dokuma Fabrikası’nda 2020 yılından itibaren bilim işlenecek ve bilgi üretilecek. Bilim ve Teknoloji Merkezi, çocuk ve gençlere bilgiyi kaynağından öğretecek, bilim merakını tetikleyecek, deneysel ve uygulamalı aktiviteler ile merak edilenleri okuyarak, dinleyerek ve uygulamalı olarak öğrenme fırsatı sunacak.



“Çok çalıştık, gayret ettik”


Türkiye’nin en güzel, nitelikli bilim merkezlerinden birisini Antalya’ya kazandırıyor olmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirten Tütüncü, “Çok çalıştık, gayret ettik. TÜBİTAK işbirliğiyle 12 bin metre kare kapalı alana sahip birçok atölyesi, deney düzenekleri bulunan Türkiye’nin en güzel bilim merkezini Antalyalılara armağan ediyoruz. Akdeniz’in ilk ve tek bilim merkezi Kepez’e yakışırdı. TÜBİTAK ile güçlerimizi birleştirdik. Çok çalıştık ve artık çalışmalarımızda sona geldik. Bilim ve Teknoloji Merkezimizi 2020’de açıyoruz ifadelerinde bulundu.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:13
  1. bilim
  2. sergi

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