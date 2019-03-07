0553 313 94 23

Akdeniz'in en büyük Ro-Ro gemisi Türkiye'de

Denizcilik ve lojistik şirketi DFDS'nin Türkiye'ye getirdiği 237 metre uzunluğundaki Akdeniz'in en büyük Ro-Ro gemisi, "Ephesus Seaways" adıyla hizmete girdi

07 Mart 2019 Perşembe 16:25
Akdeniz'in en büyük Ro-Ro gemisi Türkiye'de

İSTANBUL (AA) - Denizcilik ve lojistik şirketi DFDS'nin Türkiye'ye getirdiği Akdeniz'in en büyük Ro-Ro gemisi, "Ephesus Seaways" adıyla hizmete girdi.

U.N. Ro-Ro’dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin en büyük Ro-Ro operatörü U.N. Ro-Ro’nun Akdeniz İş Birimi’ne bağlı olduğu Avrupa’nın denizcilik ve lojistik devi DFDS, Türkiye’deki güçlü yatırımlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda DFDS’nin Türkiye’ye getirdiği 237 metre uzunluğundaki Akdeniz’in en büyük Ro-Ro gemisi, DFDS Denizcilik Bölüm Başkanı Peder Gellert Pedersen ve DFDS Akdeniz İş Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Selçuk Boztepe’nin ev sahipliğinde, U.N. Ro-Ro Pendik Limanı’nda düzenlenen isim verme töreniyle hizmete girdi.

Antik Efes kentinden alınan ilhamla "Ephesus Seaways" adı verilen gemi, 6 bin 700 liner metre kapasitesiyle hizmet verecek. Gemi, aynı zamanda Türkiye ile AB arasındaki rotalarda DFDS müşterilerine hizmet verecek en büyük Ro-Ro gemisi olma özelliği taşıyor. İstanbul’dan hareket edecek "Ephesus Seaways", 12 Mart’ta Trieste’ye ulaşacak.


- "Uluslararası nakliyecilere geniş hizmet kapasitesi sunacak"


Açıklamaya göre, törende konuşan DFDS Denizcilik Bölüm Başkanı Peder Gellert Pedersen, yeni gemilerini müşterilerinin hizmetine sunmaktan dolayı son derece gururlu olduklarını belirterek, "6 bin 700 liner metrelik 450 tır taşıma kapasitesine sahip yeni gemimiz, Türkiye ve Avrupa arasında hizmet veren uluslararası kara yolu nakliyecileri ve lojistik şirketlerine çok daha geniş bir hizmet kapasitesi sunacak." ifadesini kullandı.

DFDS Akdeniz İş Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Selçuk Boztepe de "Ephesus Seaways"ın Çin'in Jinling Tersanesi tarafından sipariş üzerine üretilen 6 Ro-Ro gemisinden ilki olduğunu, geminin şirketin Akdeniz'deki mevcut ağında hizmet vereceğini bildirdi.

Boztepe, "Akdeniz Bölgesi'nde faaliyet gösteren gemilerimize, çalışanlarımızın önerileriyle Türkiye'deki UNESCO kültür miraslarının ismini verme kararımız kapsamında 'Ephesus Seaways' adı verildi. DFDS’nin bu güçlü yatırımının ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, "Ephesus Seaways", U.N Ro-Ro Pendik Limanı’ndan Türk bayrağıyla ilk kez Türk kara sularında sefere çıkan dev bir Ro-Ro gemisi olarak Türk ihracatçısına ve Türkiye ekonomisine hizmet verecek. Yeni Ro-Ro gemilerinin ikincisinin de, ilkbaharın sonuna doğru Türkiye’deki filoya katılması bekleniyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 16:25
  1. U.N. Ro-Ro

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cahit Berkay’a fahri doktora unvanı
    1. Cahit Berkay’a fahri doktora unvanı
    2. Başsavcılıktan Berna Laçin'in beraat..
    3. Volkan patladı! Yetkililerden uyarı..
    4. Antalya'da uyuşturucu operasyonları
    5. "Yapay resifler, bolluk bereket..
    6. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 8..
    7. Elazığ’da ‘Sağlıklı Yaşam, Sağlıklı..
    8. Altının kilogramı 225 bin 350 liraya..
    9. Milletvekili Ödünç kandil simidi..
    10. İsmet Yıldırım:”Mahallelerin..
    11. Futbol: 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası..
    12. Fahri trafik müfettişliği görev ve..
    13. Türel’den Antalyalı çiftçiye müjdeli..
    14. İl Genel Meclisi son toplantısını yaptı
    15. Kastamonu’da Alacak Sigortaları..
    16. İbn-i Sina’nın İrlanda diline..
    17. Ukrayna'dan Bayraktar TB2 açıklaması
    18. Buteflika'dan "gösterilere sızma..
    19. Yüzlerce taraftar Eren ve Mert için..
    20. AK Partili Özhaseki: “Ne yavaşı,..
    21. SANKO Üniversitesi Yavuzeli ve..
    22. Döviz kurları
    23. Fenerbahçe, Başakşehir maçı..
    24. Hulusi Akar'dan ''Mavi Vatan'' mesajı
    25. "Polonya ile ticarette ilk hedefimiz..
    26. Mansur Çalar'ın futboldan men edilmesi
    27. Vali Baruş’tan patlamada yaralanan..
    28. Maltepe Süreyyapaşa Barajında bir..
    29. Bozüyük Belediyesi Aksu Tekke köyü..
    30. “Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi”..
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı