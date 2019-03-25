“Akdeniz’in En Büyük Antik Tersanesi: Dana Adası” kitabı yayınlandı

MERSİN (İHA) – Mersin’in Silifke ilçesinde bulunan Dana Adası’nda ve su altında 4 yıl boyunca yapılan bilimsel ve arkeolojik çalışmalar kitaplaştırıldı. “Akdeniz’in En Büyük Antik Tersanesi: Dana Adası” adıyla basılan kitabin editörlüğünü Doç. Dr. Hakan Öniz yaparken, basımını ise Mersin Deniz

Ticaret Odası üstlendi.

Mersin Deniz Ticaret Odası Mersin Deniz Ticareti Dergisi’nin Mart ayı sayısında yer alan habere göre, Dana Adası’nda 2015 yılında başlayan, ada üzerinde ve su altında 4 yıldır devam eden çalışmalardan elde edilen bulgular “Akdeniz’in En Büyük Antik Tersanesi: Dana Adası” adıyla kitap haline getirildi. Arkeoloji ve Sanat Yayınlarından çıkan kitaba 18 bilim insanı katkı sundu.

Selçuk Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hakan Öniz’in, 2015 yılında Silifke Müzesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın talebiyle Mersin kıyılarındaki dalışa yasak sahaların revizyonu amacıyla başlattığı sualtı çalışmasında, genelde Mersin kıyıları, özelde Silifke kıyılarındaki arkeolojik eserlerin tespiti ve dalışa yasak sahaların belirlenmesi amaçlanmıştı. Silifke kıyısının yaklaşık 2 kilometre açığında yer alan Dana Adası’nda yapılan çalışmalarda, Akdeniz’de günümüze kadar belgelenmiş ve yayınlanmış antik tersanelere kıyasla sayıca daha fazla çekek yerine sahip olduğu tespit edilmişti. Çalışmalar sonucunda Dana Adası’nda, kayalara oyularak inşa edildiği belirlenen 300’e yakın çekek yeri ile arkasındaki tesislerin Akdeniz’de yaşanan pek çok deniz savaşında rol oynadığının tahmin edildiği ifade edilmişti.