Akdeniz’in balinaları Kıbrıs açıklarında görüldü
KKTC’nin Dipkarpaz kasabası açıklarında balina sürüsü görüntülendi.18 Haziran 2019 Salı 13:49
KKTC’nin Dipkarpaz kasabası açıklarında balina sürüsü görüntülendi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kuzeydoğu kıyılarını kapsayacak şekilde uzanan Karpaz Yarımadası’nda bulunan Dipkarpaz kasabası açıklarında balina sürüsü görüldü. Amatör balıkçılar tarafından görüntülenen balinaların sosyal medyada paylaşılan görüntüleri büyük ilgi topladı. Akdeniz’de görülen bu balinaların türünün İspermeçet olduğu öğrenildi.
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