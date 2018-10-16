Akdeniz'i kirleten gemilere 7 milyon 386 bin 569 lira para cezası

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Akdeniz'de kirliliği ortadan kaldırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, 4 yılda 152 gemiye 7 milyon 386 bin 569 lira para cezası uygulandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğü, daha temiz bir Akdeniz için çalışmalarını sürdürüyor.

Günde 2 kere açıkta denetime çıkan deniz kirliliği denetim ekipleri, özellikle yük almak ve boşaltmak için Mersin Limanı'na yanaşan gemileri inceliyor.

Gemilerin denize bıraktığı atıklardan numuneler alarak laboratuvar ortamında analiz eden ekipler, yasal mevzuatlara aykırı durum tespit edilmesi halinde yasal işlem başlatıyor.