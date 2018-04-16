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Akdeniz'e giden Rus askeri gemisi boğazdan geçti

Akdeniz'e giden Rusya Donanması'nın Karadeniz filosuna ait, askeri araç yüklü "Orsk" adlı askeri gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

16 Nisan 2018 Pazartesi 22:18
Akdeniz'e giden Rus askeri gemisi boğazdan geçti

Marmara Denizi'nden, Çanakkale Boğazı'na bu sabah saat 09.00 sıralarında giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna bağlı 148 borda numaralı 'Orks' adlı askeri gemi, saat 10.45'te Çanakkale önlerine ulaştı.

ASKERİ ARAÇ YÜKLÜ

Kilitbahir köyünde dağdaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçiş yapan gemiye, Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti. Askeri araç yüklü Rus askeri geminin güvertesinde nöbet tutan askerler dikkat çekti.

AKDENİZ'E GİDİYOR

Rus gemisi ilk olarak Ege Denizi'ne açılacak. Ardından da Akdeniz'e inmek üzere yoluna devam edecek.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 22:18
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