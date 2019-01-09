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Akdeniz'deki 49 düzensiz göçmenin durumu çözüme kavuştu

Malta Başbakanı Joseph Muscat, 49 düzensiz göçmenin Malta'da karaya çıkartılarak 8 AB ülkesine dağıtılacağını açıkladı

09 Ocak 2019 Çarşamba 15:35
Akdeniz'deki 49 düzensiz göçmenin durumu çözüme kavuştu

MADRİD (AA) - Akdeniz'de Alman sivil toplum örgütüne ait iki gemide 19 gündür bekleyen 49 düzensiz göçmenin karaya çıkartılmaları ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri tarafından kabul edilmeleri yönünde anlaşma sağlandı.

Malta Başbakanı Joseph Muscat, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 49 düzensiz göçmen için çözüm bulunduğunu duyurdu. Düzensiz göçmenleri bulunduran iki geminin Malta'ya getirileceğini belirten Muscat, daha sonra AB ile varılan anlaşma gereği 8 AB ülkesine dağıtılacağını kaydetti.

Aralarında kadın ve çocukların da olduğu 49 düzensiz göçmenin İtalya, Almanya, Fransa Portekiz, İrlanda, Romanya, Lüksemburg ve Hollanda'ya dağıtılacağı bildirildi.

Diğer yandan AB'nin Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos da konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaparak, "Çabalarımızın sonuç vermesinden ve göçmenlerin Malta'da karaya çıkartılacak olmalarından mutluyum. Göçmenlerin karaya çıkmasına izin vermesinden dolayı Malta'ya, göçmenleri kabul ederek dayanışma gösterdikleri için de diğer AB ülkelerine övgülerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Sivil toplum örgütlerinin çabalarıyla Akdeniz'de kurtarılan 49 düzensiz göçmen hiçbir AB ülkesinin kendilerini kabul etmemesinden dolayı 19 gündür denizde bekliyordu.

Malta açıklarında bulunan, Alman sivil toplum örgütlerine ait gemilerden Sea Watch 3'de 32, Sea Eye'da ise 17 düzensiz göçmen İtalya'da Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio'nın ortaya attığı "sadece kadın ve çocukları kabul edeceğiz" önerisine karşı çıkmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 15:35
  1. AB Göç
  2. Akdeniz'deki düzensiz göç
  3. Avrupa Birliği (AB)
  4. Avrupa'da göçmen sporunu
  5. düzensiz göçmen
  6. İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopulos
  7. Malta

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