Akdeniz'deki 49 düzensiz göçmenin çaresiz bekleyişi sürüyor

MADRİD (AA) - Sivil toplum örgütlerinin çabalarıyla Akdeniz'de kurtarılan ve 17 gündür iki gemi içinde denizde bekleyen 49 düzensiz göçmeni hiçbir Avrupa Birliği (AB) ülkesinin kabul etmemesinden dolayı belirsizlik devam ediyor.

Malta açıklarında bulunan, Alman sivil toplum örgütlerine ait gemilerden Sea Watch 3'de 32, Sea Eye'da ise 17 düzensiz göçmenin yaşam mücadelesi sürüyor.

İtalya'daki koalisyon hükümetinde bölünmeye yol açan 49 düzensiz göçmenle ilgili AB'nin çağrıları olumlu sonuç vermedi. Göçmenlerin gruplar halinde bazı üye ülkelere dağıtılması önerisini getiren AB, beklediği desteği göremediğinden çözüm bulmakta zorlanıyor.

İtalyan hükümeti, düzensiz göçmenlerin her türlü şartta ilk olarak Malta'da karaya çıkarılmaları, çözümün ise daha sonra aranması gerektiğini savunuyor. Koalisyon ortaklarından 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) lideri ve Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio sadece kadın ve çocukların İtalya tarafından alınması önerisini getirse de bu hem diğer hükümet ortağı hem de sivil toplum örgütleri tarafından eleştirildi.

Sivil toplum örgütleri, sadece kadın ve çocukların kabul edilmesinin aileleri böleceğini savunarak, böyle bir şeyi kabul etmeyeceklerini açıkladı.

İtalya'da diğer hükümet ortağı olan, aşırı sağ görüşlü Lig partisinin lideri ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini "Hiçbiri İtalya'ya gelmeyecek. Limanlar kapalı. Di Maio'nun ve diğerlerinin de konuşması ve fikrini söylemesi doğaldır ama göçmenler konusunda kararı veren kişi benim. Temel pozisyonumuz, kontrollü ve yasal şekilde olmadıkça artık hiç kimsenin İtalya'ya giremeyeceğidir. Kimseye imtiyaz sağlanamaz. Tutumumuz budur ve değişmeyecek." diye konuştu.

Salvini, sanatçılardan ve Katolik Kilisesi'nden gelen eleştirilere de "Hükümet, İtalyanlara cevap veriyor, şarkıcılara ve başpiskoposlara değil." karşılığını verdi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ise Salvini'nin sözlerine rağmen "49'undan 15'ini alacağız. Kadın ve çocukların yanında eşleri de alacağız çünkü bizler aile parçalayan bir halk değiliz. Avrupa'ya bir işaret vereceğiz ama sonrasında herkes kurallara saygı göstermeli." açıklamasında bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Danilo Toninelli de farklı bir açıklama yaparak sadece kadın ve çocukların alınacağını, bu şekilde Avrupa'ya "bir ders vereceklerini" savundu.

Bu arada Malta Başbakanı Joseph Muscat da bir radyoya verdiği demeçte, düzensiz göçmenlerle ilgili "örnek teşkil edecek bir karar almayacaklarını" vurguladı. Muscat, sivil toplum örgütlerinin istediği gibi 49 düzensiz göçmeni almaları halinde bunun örnek olacağını ve sonrasında 100 - 200 düzensiz göçmenin Akdeniz'de bekleyeceğini söyleyerek, sorunun çözümü için bir kez daha AB'yi işaret etti.

Diğer yandan, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Fransciscus, Roma'daki San Pietro Meydanı'nda düzenlenen pazar ayininde Akdeniz'de günlerdir bekleyen 49 düzensiz göçmen için AB liderlerine "Bu insanlara karşı somut olarak dayanışmanızı gösterin." çağrısında bulundu.

Akdeniz'de çok sayıda sivil yardım örgütü düzensiz göçmenlerin hayatlarını kurtarmak için çaba gösterirken, özellikle Malta ve İtalya'nın düzensiz göçmenleri kabul etmemesinden dolayı geçmişte de AB içinde benzer krizler yaşanmıştı.

