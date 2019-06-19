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Akdeniz’de yoksul vatandaşların eskiyen evleri yenilenecek

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, ilçede ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşların, bakımsızlık nedeniyle eskiyen veya aşırı yağışlarda zarar gören evlerinin onarım ve tadilattan geçirilerek yenilenmesi talimatı verdi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 14:51
Akdeniz’de yoksul vatandaşların eskiyen evleri yenilenecek

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, ilçede ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşların, bakımsızlık nedeniyle eskiyen veya aşırı yağışlarda zarar gören evlerinin onarım ve tadilattan geçirilerek yenilenmesi talimatı verdi.


Başkan Gültak, her fırsatta mahalleleri ziyaret ederek, vatandaşların evlerine misafir oluyor, muhtarlar ve mahalle sakinleri ile bir araya geliyor, talep ve şikayetleri dinliyor. Fen İşleri ile Park-Bahçeler Müdürlükleri ekiplerinin devam eden yol yapım ve park çalışmalarını yerinde denetleyen Gültak, yalnız yaşayan yaşlı ve kimsesiz vatandaşları da evlerinde ziyaret etti, onlarla sohbet edip hal ve hatırlarını sordu. Başkan Gültak, ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzatarak, ekonomik imkansızlık, bakımsızlık veya aşırı yağışlardan zarar gören evlerinin yenilenmesi için Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerini arayıp talimat verdi.


Karacailyas Emek Mahallesini ziyaretinde muhtar ve mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen Gültak, mahalleye yapılacak olan taziye evi ile mahalle halkının isteği doğrultusunda tandır konulması planlanan alanda incelemelerde bulundu.


Geçen aylarda, Masal Kahramanları Parkı adıyla yeni baştan revize edilip vatandaşların hizmetine açılan Ümit Yaşar Oğuzcan Parkı’nı da gezen Başkan Gültak, çocuklarıyla buraya gelen vatandaşlarla sohbet etti, parkla ilgili görüşlerini dinledi. Gültak, vatandaşlar tarafından yoğun şekilde talep edilen ve bu parka yapılması planlanan mescit yerini de inceleyip yetkililerden bilgi aldı.



Karacailyas sakinleri bir mesire alanı kazanacak


Karacailyas futbol sahasının yanında bulunan koruluk alanda da incelemelerde bulunan Gültak, koruluk alanın çevre düzenlemesinin yapılıp temizlenmesi ve ilçe sakinlerine kazandırılması yönünde talimat verdi. Söz konusu alan, park ve bahçeler ekipleri eliyle baştan başa düzenlenip yeni bank ve kamelyalar yerleştirilecek ve piknik alanına dönüştürülerek vatandaşların hizmetine sunulacak.


Öte yandan, Güneş Mahallesi sakinlerinin bir talebi üzerine Gültak’ın talimatıyla ekipler pazar sokağında kaldırım ve yol çalışmalarına başladı. 142. Cadde üzerinde bulunan pazar sokağındaki yenileme çalışmalarının sona ermesiyle mahalle sakinleri, rahatlıkla alışveriş yapabilecekleri, modern, geniş ve ferah bir pazar yerine kavuşmuş olacak.


Anadolu (Homurlu) Mahallesi’nde Fen İşleri ekipleri tarafından başlatılan kilitli parke taşı döşeme çalışmalarının da tamamlandığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 14:51
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