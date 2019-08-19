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Akdeniz'de yeni göçmen faciası endişesi

"Alarm Phone" isimli yardım kuruluşunun açıklamasından:- "Bir balıkçı, bize dün Libya açıklarında alabora olmuş bir bottan bahsetti. Balıkçı kendisinin 3 göçmeni sağ kurtardığını ve denizde çok sayıda cansız beden gördüğünü söyledi. Olaydan sağ kurtulanlar, botta 100'den fazla kişi olduğunu ifade etti"

19 Ağustos 2019 Pazartesi 19:36
Akdeniz'de yeni göçmen faciası endişesi

ROMA (AA) - "Alarm Phone" tarafından, Akdeniz'in Libya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olmasıyla 100'den fazla kişinin ölmüş olabileceği duyuruldu.

Düzensiz göçmenlere acil yardım ve destek ulaştıran "Alarm Phone" isimli yardım kuruluşunca, Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Akdeniz'de yeni bir deniz kazası mı? Bir balıkçı, bize dün Libya açıklarında alabora olmuş bir bottan bahsetti. Balıkçı kendisinin 3 göçmeni sağ kurtardığını ve denizde çok sayıda cansız beden gördüğünü söyledi. Olaydan sağ kurtulanlar, botta 100'den fazla kişi olduğunu ifade etti. Bu aşamada, bu bilgiyi doğrulayamıyoruz ancak başka bir kitlesel trajedi yaşanmış olmasından endişe ediyoruz."

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine göre, Akdeniz’in Libya, Malta ve İtalya üçgenini kapsayan orta kesiminde, 1 Ocak'tan 15 Ağustos'a kadar 578 göçmen, umuda yolculuk sırasında denizde hayatını kaybetti.


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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 19:36
  1. Akdeniz
  2. Alarmphone
  3. İtalya
  4. Libya

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