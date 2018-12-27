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Akdeniz'de yaşamını yitiren düzensiz göçmenler

Mülteciye Yardım İspanyol Komisyonu tarafından yayımlanan rapora göre, bu yıl Akdeniz'de toplam 2 bin 241 düzensiz göçmen yaşamını yitirdi

27 Aralık 2018 Perşembe 18:37
Akdeniz'de yaşamını yitiren düzensiz göçmenler

MADRİD (AA) - İspanyol sivil yardım kuruluşu Mülteciye Yardım İspanyol Komisyonu (CEAR), bu yıl Akdeniz'de toplam 2 bin 241 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

CEAR tarafından yayımlanan raporda, geçen yıllara oranla azalma olsa da Akdeniz'de hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısının çok fazla olduğu kaydedildi.

Afrika kıyılarından Avrupa'ya gelmeye çalışan düzensiz göçmenlerden 2 bin 241'inin bu yıl içinde Akdeniz'de öldüğü belirtilen raporda, bu sayının 2017'de 3 bin 319, 2016'da 5 bin 96 ve 2015'te 3 bin 771 olduğu ifade edildi.

Öte yandan, 2018'de deniz yoluyla Afrika'dan Avrupa'ya toplam 118 bin 423 düzensiz göçmenin geldiği, bu sayının da 2017'de 172 bin 301, 2016'da 362 bin 753 ve 2015'de 1 milyonun üzerinde olduğu kaydedildi.

2018'de Afrika'daki düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya gelirken tercih ettikleri güzergahların başında İspanya'nın yer aldığı vurgulandı. Bu yıl 56 bin 480 düzensiz göçmenin İspanya kıyılarına geldiği ve 769 düzensiz göçmenin yolda hayatını kaybettiği aktarıldı.

İspanyol sivil yardım kuruluşu, düzensiz göçmen sorununun ikili anlaşmalarla çözülemeyeceğini çünkü kapatılan bir güzergahın yerine hemen başkasının açıldığını savundu.

CEAR, Avrupa'daki politikacılara da göçmenlere yönelik "korku ve nefret içerikli söylemleri sonlandırması" çağrısı yaptı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 18:37
  1. Akdeniz
  2. bir yılda 769 düzensiz göçmen öldü
  3. düzensiz göçmen
  4. ispanya

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