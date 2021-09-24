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Yerel Akdeniz’de Suriye kaynaklı petrol sızıntısı: Hatay sahilleri tehdit altında!
Yerel

Akdeniz’de Suriye kaynaklı petrol sızıntısı: Hatay sahilleri tehdit altında!

Hatay'ın Samandağ ilçesi sahillerinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri sahilleri temizlemeye çalışıyor. Günlük 1 ton petrol atığı toplanan sahiller, su sümbüllerinin istilası altında.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 16:21:09 - 2021-09-24 16:21:08
Akdeniz’de Suriye kaynaklı petrol sızıntısı: Hatay sahilleri tehdit altında!

Suriye kaynaklı petrol sızıntısının neden olduğu kirliliğe yönelik başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor. Su sümbüllerinin de istila ettiği sahilde ekipler 1 ton petrol atığı topluyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesi sahillerinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, 2 Eylül'de başlayan temizlik çalışmalarını sürdürüyor. 20 kişilik ekip, tırpan ve kürek kullanarak kumsaldan topladıkları atıkların kumlarını eleyip çuvallara dolduruyor. Temizlik işçileri günlük 1 ton petrol atığı topluyor.
Temizlik yapılan yerleri tekrardan deniz dalgaları ile petrol atığı kaplarken, Asi Nehri'nin denize sürüklediği su sümbülleri de sahil boyunca kirliliğe neden oldu.

Bölgedeki temizlik çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

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