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Akdeniz’de okulların fiziki koşulları ve çevresi iyileştiriliyor

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, Ulubatlı Hasan Ortaokulu’nda boya ve tadilat çalışması gerçekleştirdi.

09 Temmuz 2019 Salı 10:06
Akdeniz’de okulların fiziki koşulları ve çevresi iyileştiriliyor

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, Ulubatlı Hasan Ortaokulu’nda boya ve tadilat çalışması gerçekleştirdi. Eğitimin ve eğitimcinin daima yanında olduklarını vurgulayan Başkan Mustafa Gültak, ihtiyaç duyan okulların boya ve tadilat çalışmasının süreceğini belirtti.


Eğitime özel önem veren ve bu konuda ayrı bir hizmet planı ve programı hazırlayan Akdeniz Belediyesi, okulların tatile girdiği bugünlerde, Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler eliyle, ilçe sınırları içinde bulunan eğitim kurumlarının tadilat, boya-badana, çevre ve bahçe düzenlemesi ile temizlik hizmetine kesintisiz devam ediyor. Bugüne dek onlarca okulun bakım, onarım ve yenileme işini yapan ekipler, son olarak Siteler Mahallesi Ulubatlı Hasan Ortaokulu’nun sınıflarında ve dış duvarlarında boya ve tadilat çalışması gerçekleştirdi. Okuldaki çalışmaya tanık olan okul idarecileri ve mahalle sakinleri, belediyenin eğitime ve eğitim kurumlarına sunduğu destek ve hizmet nedeniyle Başkan Gültak ve ekiplerine teşekkür ettiler.


Yapılan çalışmalarla ilgili konuşan Başkan Gültak ise belediye olarak ilçe sınırlarında bulunan bütün eğitim kurumlarına eksikliği görülen ve talep edilen tüm hizmetleri sunmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Okulların sahip olduğu fiziki ve çevresel koşulların sahip olduğu niteliklerin, çocukların eğitim hayatında başarıyı yakalamasında önemli bir etken olduğuna dikkat çeken Gültak, "Okullarımızın eksiklerini ve ihtiyaçlarını gidermek amacıyla, belediye olarak sahip olduğumuz tüm imkanları seferber ediyoruz. Bu amaçla, okul idarecileri ile de sürekli iletişim ve fikir alışverişi içinde olacağız. Eğitim ortamının temizliği ve ferahlığı, geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitim hayatında başarılı olmalarına olumlu katkı sağlayacaktır. Eğitimin hem kalitesini hem de niteliğini yükseltecek, çocuklarımızın daha sağlıklı ve temiz ortamlarda eğitim-öğretim almalarını sağlayacak her türlü hizmet ve çalışmanın içinde yer almaya devam edeceğiz" dedi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 10:06
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