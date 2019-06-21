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Akdeniz’de okul, cami, mezarlık ve türbelere bakım

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi’nin, okullara, ibadet yerleri ve mezarlıklara yönelik bakım, onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

21 Haziran 2019 Cuma 11:35
Akdeniz’de okul, cami, mezarlık ve türbelere bakım

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi’nin, okullara, ibadet yerleri ve mezarlıklara yönelik bakım, onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor.


Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı boya ekipleri, Çilek Mahallesi’nde bulunan Sosyal Hizmetler İlkokulu’nun sınıflarında boya ve badana çalışması yaptı.Diğer bir ekip ise Adanalıoğlu’nda bulunan Eylül Parkı içindeki tuvaletin duvarlarını boyayıp, yapıyı yeniledi. Park-Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de aynı parkın içindeki yürüyüş yollarında yenileme ve beton dökümü çalışması başlattı. Çay ile Karacailyas mahalleleri arasındaki bağlantı yoluna dökülen tonlarca moloz ve atık da Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından iş makineleri yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılıp, bölgeden çıkarıldı. Öte yandan, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ise daha temiz bir Akdeniz için kent merkezi ve kırsal mahallelere yönelik hizmet ve çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Camili Mahallesi’nde bulunan türbe ve mezarlığın çevresinde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.


Merkezine insanı alan ‘gönül belediyeciliği’ şiarıyla, Akdeniz ve Mersin’de hayatı güzelleştiren ve kolaylaştıran hizmet ve çalışmaların artarak süreceğini vurgulayan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, “Eğitim, çok özel önem verdiğimiz, büyük hassasiyet gösterdiğimiz bir alandır. Bu nedenle yaz tatilinin başladığı bugünlerde ihtiyaç duyan okul binalarımızın boya, badana ve tadilat çalışmaları ekiplerimiz tarafından yerine getirilecek. Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak, çocuklarımızın daha sağlıklı ve düzenli bir ortamda eğitim ve öğretim alabilmelerini sağlamak amacıyla Akdeniz sınırlarında bulunan eğitim yuvalarına yönelik her türlü katkı ve desteğimiz artarak sürecek" dedi.


Gültak, vatandaşların daha nezih bir ortamda ve huzurlu bir şekilde ibadetlerini yerine getirebilmeleri amacıyla da ilçe sınırlarında bulunan camilere, türbe, ziyaret ve mezarlıklara yönelik bakım ve temizlik çalışmalarının da aralıksız ve yoğun şekilde devam edeceğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 11:35
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