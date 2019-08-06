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Akdeniz’de kurban satış ve kesim yerleri hazırlandı

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediyesi, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşların dini hükümlere ve hijyen şartlarına uygun şekilde kurbanlıklarını kolaylıkla kesebilmelerini sağlamak amacıyla ilçe sınırları içinde 4 satış yeri ile 23 kesim yeri belirledi.

06 Ağustos 2019 Salı 12:16
Akdeniz’de kurban satış ve kesim yerleri hazırlandı

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediyesi, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşların dini hükümlere ve hijyen şartlarına uygun şekilde kurbanlıklarını kolaylıkla kesebilmelerini sağlamak amacıyla ilçe sınırları içinde 4 satış yeri ile 23 kesim yeri belirledi.


Akdeniz Belediyesi Fen İşleri ve Zabıta Müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe sınırları içinde kurban satış ve kesim yerleri için belirlenen yerlerde çalışmalar tamamlandı. Belediyenin makine ikmal sahasında bulunan atölyesinde, modern kurban satış ve kesim konteynerlerinin imalatı ve montajında kullanılacak malzemeler üretildi, ardından da parçaların montajı yapıldı.



“Toplum sağlığını tehdit edecek şekilde kesim yapılmasın”


Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, konuya ilişkin açıklamasında, kurban ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için gereken tüm kolaylıkların sağlanacağını belirterek, cezai müeyyide ile karşılaşmamaları için vatandaşların belirlenen yerler dışında kurban kesimi yapmamaları konusunda uyarıda bulundu. Gültak, “Amacımız, vatandaşlarımızın sağlıklı, temiz ve huzurlu bir bayram yaşamalarını sağlamak. Bunun için de hizmet ekiplerimiz, bayram süresince görevlerinin başında ve vatandaşlar için gereken her türlü hizmet ve çalışmayı yapmaya hazır olacaklar. Halkımızdan da en büyük ricamız; belirlenen kesim yerlerinin dışında, toplum sağlığını tehdit edecek, kötü ve nahoş görüntüler oluşturacak şekilde, sokak araları veya açık alanlarda kurban kesmemeleridir” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 12:16
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