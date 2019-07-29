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Akdeniz’de kentsel dönüşüm için görüşme takvimi başlıyor

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) iştiraki Gayrimenkul Değerleme A.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:36
Akdeniz’de kentsel dönüşüm için görüşme takvimi başlıyor

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) iştiraki Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Genel Müdürü (GEDAŞ) Mustafa Demirkan ve beraberindeki heyet, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ı ziyaret ederek Barış, Bahçe ve Mahmudiye mahallelerinde gerçekleşecek kentsel dönüşüm çalışmalarında gelinen aşama konusunda bilgiler verdi.


“Görüşmeler bir ay içinde başlayacak”


Barış, Bahçe ve Mahmudiye mahallerinde sahada yapılan çalışma ve incelemeler sonrasında proje ile ilgili olarak belli bir aşamaya gelindiğini belirten GEDAŞ Müdürü Demirkan, “Toplu Konut İdaresi’ne bağlı Gayri Menkul değerleme A.Ş. ile vatandaşlar arasında bir ay içinde görüşmeler başlayacak. İlk etapta Barış Mahallesi’nde dönüşecek yer, yaklaşık 3.4 hektarlık bir alanı kapsıyor. Bu kapsamda belediye binasında açılacak büroda, hak sahibi 251 vatandaş ile görüşmeler yapılacak” dedi.


“Kentsel dönüşümde süreç, vatandaşlarımızın yararı doğrultusunda işleyecek"


Başkan Gültak, GEDAŞ yetkilileri ile yaptığı görüşme hakkında yaptığı açıklamada, “Toplu Konut İdaresinden ve belediyemizden arkadaşlarımız, ayrıca Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nden personelimiz yoğun bir şekilde alanda çalışıyorlar. Vatandaşlarımızla yapılan görüşmelerde genel bir uzlaşma sağlanması ve olumlu sonuçlanması sonrası, Barış Mahallesi’nden kentsel dönüşümü başlatmış olacağız. Zira Barış Mahallesinde belli bir bölgedeki hak sahibi vatandaşlarımızla tahmini 2 ay içinde görüşmelerin tamamlanmış olması planlanıyor. Sonrasında da inşallah en önemli aşamaya gelerek, kentsel dönüşümü Barış Mahallesi’nden başlatmış olacağız” diye konuştu.


Ataş Yerleşkesinde, kasım ayında temel atılması planlanıyor


Açıklamasında. eskiden Ataş Rafinerisi’nin bulunduğu Çay Mahallesi’nde bulunan sahanın şu an TOKİ’ye ait olduğunu da hatırlatan Gültak, TOKİ ile yaptıkları görüşmeler sonrası, kentsel dönüşüm amaçlı çalışmaların hızlandığı bilgisini de verdi. Bölge halkına cazip gelecek bir proje için kasım ayında çalışmaların başlayacağı müjdesini veren Gültak, “Kentsel dönüşüm, her mahallemizde yaşayan insanlarımızın, kent hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmasının önünü açacaktır” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:36
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