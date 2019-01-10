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Akdeniz'de ikinci deprem

Akdeniz'de Datça açıklarında meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremden 11 dakika sonra 4,7 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi

10 Ocak 2019 Perşembe 22:13
Akdeniz'de ikinci deprem

ANKARA (AA) - Akdeniz'de Datça açıklarında saat 21.24'te meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremden 11 dakika sonra 4,7 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesinin 230 kilometre açığında saat 21.35'te 4,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı tespit edildi. Depremin yaklaşık 6,5 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Aynı bölgede saat 21.24'te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 22:13
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