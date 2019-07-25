Akdeniz'de göçmen faciası

ROMA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) Libya şubesi, Akdeniz'in Libya açıklarında yaşanan göçmen faciasında 150 kişinin kaybolduğunu duyurdu.

IOM'un Twitter hesabından acil koduyla yapılan paylaşımda, Akdeniz'in Libya açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin alabora olduğu belirtildi.

Paylaşımda, 150 dolayında göçmenin kaybolduğu ve 145'ten fazlasının da kurtarılarak karaya çıkarıldığı kaydedildi.

Olayla ilgili Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri (BMMYK) Filippo Grandi de Twitter'dan "Akdeniz'de bu yılın en kötü trajedisi az önce yaşandı. Pek çok çaresiz insan için çok geç olmadan, denizden kurtarmayı yeniden başlatmak, göçmenlerin Libya'da alıkonmasını sona erdirmek ve Libya dışına ulaşacak güvenli yolları arttırmak için hemen bir şeyler yapılmalı." ifadelerini kullandı.

İtalyan basınındaki haberlere göre, kurtarılanlar, alabora olan teknede 300 kadar göçmen bulunduğu bilgisini paylaştı.







