Doğu Akdeniz'de tansiyon yükseliyor! Türkiye bir an önce harekete geçmeli

Türkiye bir yandan Suriye'deki terör bölgelerine düzenlenecek operasyon için hem diplomasi kanallarını kullanıp, hem de sahadaki çalışmalarını sürdürürken, Doğu Akdeniz'de de önemli gelişmeler yaşanıyor.

Bölgede Türkiye aleyhinde adımlar atan Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, saha çalışmalarındaki adımlarını bir üst noktaya taşıyarak yeni bir gaz forumunun kurulmasına destek oldu.

Bu kapsamda Yunanistan, Mısır, Güney Kıbrıs, İtalya, İsrail, Ürdün ve Filistin tarafından Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kurulduğu duyuruldu. Söz konusu ülkelerin enerji bakanları bir araya gelerek birlik için ilk imzaları attı.

Bu girişim Doğu Akdeniz'i ikiye böler

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu yaptığı açıklama, bu girişimin Doğu Akdeniz'i ikiye bölme anlamını taşıdığını anlattı.

Söz konusu birliğin dışında kalan Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Yönetimi, Lübnan ve Suriye'nin 'Kuzeydoğu Akdeniz' paydasında buluşabileceğine işaret eden Kumbaroğlu, "Suriye karasularında petrol ve gaz arama çıkarma haklarını elinde bulunduran Rusya da bu paydada Suriye adına yerini alır" şeklinde konuştu.



ABD'nin don dönemdeki adımları Türkiye'yi çevreleme hareketi olarak değerlendiriliyor.

Merkezi KKTC olabilir

Söz konusu gelişmenin son derece önemli olduğu bilgisini veren Kumbaroğlu, şöyle devam etti:

"Karşı tarafın attığı adıma Türkiye de kendi imkan ve kabiliyetleri ölçüsünde mutlaka yanıt vermeli. Bu kapsamda, Kuzeydoğu Akdeniz Gaz Forumu’nun kurulmasına Türkiye öncülük edebilir. Bu tür bir oluşum merkezi de KKTC olabilir. Söz konusu bölgede de bahsettiğim bölge ülkelerinde de ciddi bir potansiyel mevcut. Bu potansiyeli harekete geçirmek üzere Türkiye’de gerçekleşmesi planlanan ulusal ve uluslararası doğalgaz etkinliklerinin Akdeniz kıyısına ve KKTC’ye taşınması ulusal çıkarlarımıza hizmet eder." (Yeni Şafak)