Akdeniz'de fırtına uyarısı

MERSİN (AA) - Mersin Meteoroloji Müdürlüğü, yarın Doğu ve Batı Akdeniz'de fırtına beklendiğini duyurdu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, pazar günü Doğu ve Batı Akdeniz'de rüzgarın hızının 6 ila 8 kuvvetinde (saatte 60-75 kilometre) olabileceği belirtildi.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler ve balıkçılar olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapılan açıklamada, fırtınanın pazartesi gününün ilk saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.