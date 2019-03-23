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Akdeniz’de fırtına bekleniyor

Akdeniz’de bu gece yarısı kuvvetli fırtına beklendiği belirtilerek, vatandaşlar uyarıldı.

23 Mart 2019 Cumartesi 11:12
Akdeniz’de fırtına bekleniyor

Akdeniz’de bu gece yarısı kuvvetli fırtına beklendiği belirtilerek, vatandaşlar uyarıldı.


Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezinden yapılan meteorolojik uyarıya göre, denizlerde kuvvetli fırtına olacağı tahmin ediliyor. Fırtınanın bu gece yarısından itibaren başlaması beklenirken, rüzgarın 24 Mart Pazar günü kuvvetini artırarak Batı Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 7 ila 9 (75-90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde, Orta ve Doğu Akdeniz’de ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın 25 Mart Pazartesi günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalar olabileceği ifade edilen uyarıda, ilgililerin oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli olmaları istendi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 11:12
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