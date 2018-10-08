0553 313 94 23

Akdeniz'de faciadan dönüldü! İki gemi çarpıştı

Akdeniz'de bulunan Korsika adası açıklarında, Tunus bandıralı bir gemi, Güney Kıbrıs bandıralı konteyner ile çarpıştı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 00:51
Akdeniz'de faciadan dönüldü! İki gemi çarpıştı

Tunus bandıralı Ulysse isimli bir ro-ro gemisi, Korsika açıklarında CLS Virginia isimli Güney Kıbrıs bandıralı konteyner gemisiyle çarpıştı.

Akdeniz’de bulunun Fransa’ya bağlı Korsika adası açıklarında felaket meydana geldi. Tekerlekli araç taşımacılığında kullanılan Tunus bandıralı Ulysse isimli bir ro-ro gemisi, Korsika açıklarında CLS Virginia isimli Güney Kıbrıs bandıralı konteyner gemisiyle çarpıştı. Tunus Seyrüsefer Şirketi (CTN) yetkilileri, ro-ro gemisinin hala faaliyette olduğunu ancak CLS Virginia gemisinin gövdesinde birkaç metre çatlak oluştuğunu açıkladı. Yetkililer CLS Virginia gemisinde büyük çapta maddi hasar olduğunu bildirdi.

Fransa Akdeniz Denizcilik Başkanlığı, Cap Corse şehrinin 28 kilometre kuzeybatısında olduğunu açıklarken, Tunuslu CNT’nin verdiği bilgileri doğruladı.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 00:51
  1. Akdeniz
  2. iki gemi çarpıştı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Barcelona yine kayıplarda! Valencia...
    1. Barcelona yine kayıplarda! Valencia...
    2. Konyaspor Teknik Direktörü Rıza..
    3. Rıdvan Dilmen canlı yayında açıkladı!..
    4. Dzaferovic'ten seçim zaferi açıklaması
    5. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş:..
    6. Trump'ın özel temsilcisi McGurk'tan..
    7. Zeljko Komsic: Benden endişeniz olmasın
    8. Bosna'da Sefik Dzaferovic'ten ilk..
    9. Kırbaç fırtınası sonrası sahillere..
    10. Irak'taki patlamalarda 4 kişi hayatını..
    11. Akdeniz'de faciadan dönüldü! İki gemi..
    12. Mbappe tarihe geçti!
    13. Kaza ikiz kardeşleri ayırdı
    14. Maduro'dan Putin'e kutlama!
    15. AGİT'ten öldürülen gazeteciyle ilgili..
    16. Başakşehir'den VAR tepkisi
    17. Burdur'daki trafik kazasında 7 kişi..
    18. Letonya'da kazanan Rusya yanlısı 'Uyum..
    19. Danimarka'dan kritik NATO açıklaması!
    20. At arabalı hırsızlar suçüstü yakalandı
    Mckinsey iptal oldu, Amerikancı tayfa açığa düştü! 'Aman Tanrım' dedi!
    Mckinsey iptal oldu, Amerikancı tayfa açığa düştü! 'Aman Tanrım' dedi!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o ODTÜ'lülere çay daveti
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o ODTÜ'lülere çay daveti
    Korkunç planı nişanlısı bozdu
    Korkunç planı nişanlısı bozdu
    Şok iddia: Cemal Kaşıkçı'nın cansız bedenine ulaşıldı!
    Şok iddia: Cemal Kaşıkçı'nın cansız bedenine ulaşıldı!
    “İslamcılar neredeyse biz karşısındayız” diyen Ekşi Sözlükçülerin dillerinin tutulduğu an!
    “İslamcılar neredeyse biz karşısındayız” diyen Ekşi Sözlükçülerin dillerinin tutulduğu an!

    Günün Karikatürü

    7 Ekim 2018
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    8 şehit verdiğimiz hain saldırının şifreleri çözüldü
    8 şehit verdiğimiz hain saldırının şifreleri çözüldü