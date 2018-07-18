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Akdeniz'de facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Akdeniz'de yine bir mülteci dramı yaşandı. KKTC açıklarında 150 kişilik mülteci gemisi battı. 16 kişinin cesedine ulaşıldığı facianın kurtarma çalışmalarına Türkiye ve KKTC'den güvenlik ekiplerinin yanı sıra bölgedeki ticari gemiler de katıldı.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 14:51
Akdeniz'de facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

KKTC’nin Karpaz Yarımadası’ndaki Yeni Erenköy sahil kasabası açıklarında yaklaşık 150 Suriyeli mülteciyi taşıyan tekne bu sabaha karşı battı, Türkiye ve KKTC’den ekiplerin yardımına koştuğu tekneden şu ana kadar 105 kişi kurtarıldı, 16 mültecinin cesedine ulaşıldı, 26 kişi ise aranıyor.

Teknede toplam kaç mülteci olduğu konusunda farklı bilgiler geliyor. KKTC Ulaştırma Bakan Tolga Atakan, kurtarma operasyonunun devam ettiğini belirterek, “Kayıp olarak aradığımız kişi sayısı 30 civarında. Teknede toplam kaç kişi var onu tam olarak bilemiyoruz, kurtarılan mültecilerden birinin durumu ağır” dedi.

ÇALIŞMALARA TİCARİ GEMİLER DE KATILDI

Mülteci teknesinin dün akşam saatlerinde radarlarda tespit edildiği ve bu sabaha karşı battığı belirtiliyor. Kurtarma çalışmalarına, Türkiye ve KKTC sahil güvenlik ekiplerinin yanısıra, bölgedeki ticari gemiler de katıldı.

Uzmanlar, Akdeniz sularının rüzgarsız ve dalgasız olduğuna dikkat çekerek, geminin batmasının şaibeli olduğuna dikkat çekiyor ve gemi personeli tarafından batırılmış olmak ihtimalini dile getiriyor.

(Hürriyet)

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 14:51
  1. KKTC
  2. mülteci gemisi

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