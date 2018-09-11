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Akdeniz'de facia! 100'den fazla kişi hayatını kaybetti

Libya'nın Khmos kenti açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı. Meydana gelen olayda 100'den fazla kişi boğularak hayatını kaybetti.

11 Eylül 2018 Salı 21:31
Akdeniz'de facia! 100'den fazla kişi hayatını kaybetti

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Libya sularında göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 100'den fazla kişinin boğularak can verdiğini açıkladı.

MSF'den yapılan açıklamaya göre göçmenleri taşıyan iki lastik bot 1 Eylül'de Libya'dan yola çıktı.

Ancak botlardan biri havasının sönmesi sonucu battı. 100'den fazla göçmenin öldüğü, 2 göçmenin ise cesedine ulaşıldığı açıklandı.

Hayatta kalan 276 göçmenin başkent Trablus'a 100 km uzaklıktaki Khoms kentine götürüldüğü açıklandı. MSF bu kişilerin 'keyfi şekilde gözaltında tutulduğunu' da belirtti.

BU YIL AKDENİZ'DE 1500'DEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Göçmenlerin Sudan, Mali, Nijerya, Kamerun, Gana, Libya ve Mısır'dan olduğu da aktarıldı.

Hayatta kalan ve aralarında hamile kadınlar, çocuklar ve bebekler bulunan göçmenlerin akaryakıt sızıntısı kaynaklı yanıklar ve zatürree gibi rahatsızlıklarının MSF tarafından tedavi edildiği de açıklandı.

Uluslararası Göç Örgütü'ne göre bu yıl Akdeniz'i geçmek isteyen 1500'den fazla göçmen hayatını kaybetti

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 21:31
  1. Libya
  2. tekne battı

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