Akdeniz’de enerji savaşları ve Türkiye

Alaaddin Kısa

Dünya enerji ihtiyacının çoğunu petrolden sağlıyor. Petrole dayalı sanayilerin işlemesi, araçların yürümesi, evlerin ısınması gibi birçok alanda petrol lazım. Petrol, emperyalizm için kandır, candır. Emperyalizmin temel taşı petrol, Dünya Savaşlarının nedeni olmaya devam ediyor ve edecek. Dünya Petrol şirketlerinin çoğunun sahibi Yahudilerdir. Yahudiler tarih boyunca para musluğunun başında oturmayı adet edinmişlerdir. Musluğun başına başkası geçmek isterse hemen cezasını bir şekilde vermeye veya verdirmeye çalışırlar.

Dünya petrol oyunlarında son perde de oynanmaya başlandı. Rusya, Dünya petrol ve gaz piyasasının en etkin aktörlerinden birisi olarak Avrupa piyasasına gidecek gazını Türkiye üzerinden geçirmeye karar verdi. Sebepse Ukrayna krizi gösterildi. Bu kriz soğuk savaşın yeniden başlangıç tarihi oldu. Amerika, Rus Gazını Avrupa’ya kuzeyden taşıyacak Kuzey Akım Projesine izin vermedi.

Rusya petrol satrancında “şah” diyerek gazın güzergahını Bulgaristan’dan Türkiye’ye çevirdi ve adını Türk Akım koydu. Rus ve Türk makamlarının Türk Akım da ısrarcı olmaları nedeniyle Amerika ve Yahudiler yeni bir oyun sergilemeye başladılar. Sırf İsrail ve Doğu Akdeniz’deki gaz yataklarını işletmeye açabilmek ve bu gazı Avrupa’ya pazarlayabilmek için Kuzey Akım gazına karşı çıktılar. Kuzey Akım başarısız olunca zorlamayla da olsa boru hattını büyük bir masrafla İsrail ve Kıbrıs üzerinden Girit’e ve oradan da Avrupa’ya ulaştıracaklar. Doğu Akdeniz’deki gaz rezervleri ne kadar ilginçtir ki birden bire Yahudi Şirketlerce bulunmaya başlanıldı. Aslında zaten biliniyordu kanaatimce. Yahudi Lobisi 15 Temmuz başarılı olsaydı bu gazı Türkiye üzerinden geçirecekti. Türkiye bağımsız kalınca emrindeki köle şirketlere emir verdi. Gaz Güney Kıbrıs Rum Kesimi üzerinden geçirilecekti.

Peki 15 Temmuz’da bağımsızlığını kazanmış, Başkanlık Sistemini kurmuş bir Türkiye buna göz yumacak mı?. Cevap tabii ki hayır. Çünkü Türkiye iki adet sondaj gemisini kısa zamanda alıp, Akdeniz sularında yüzdürmüş bulunuyor. Son zamanların en büyük deniz tatbikatını 103 gemiyle yaptı. Tüm düşmanlara gözdağı verdi. Ancak bu kadarı Yahudileri ve partnerlerini durdurmaz. Yahudiler ve partnerleri toplantı üstüne toplantı düzenliyorlar. Bugünlerde Kudüs’te toplanıyorlar. Bunların asıl amacı Amerika’yı da yanlarına alarak Türkiye’yi yalnız bırakarak sıkıştırmaktır. Menfaatlerimizin gereği Doğu Akdeniz’de tek başımıza kalmak yerine Rusya ile beraber büyük bir deniz tatbikatı yapmak ve Soğuk Savaş’ın taraflarını Akdeniz’de de karşı karşıya getirmenin zamanı çoktan gelmiş bulunuyor. Tüm Dünya yeni ittifaklara ve savaşlara gebe hale geliyor. Petrol ve gaz savaşları İsrail’in menfaatleri aleyhine gelişirse kesinlikle Üçüncü Dünya Savaşı yakındır.

Petrol oyunlarında şah olabilmek ancak Türkiye için geçiş bölgesi olmakla veya petrol bölgelerine hakim olmakla mümkündür ve Türkiye adım adım bu noktaya doğru ilerlemektedir. Yahudi Petrol oyunlarının kendilerine zarar vereceği gün pek yakındır ve onların bu tuzaklarına karşılık Allah’ın da muhakkak bir tuzağı vardır. Yahudiler ve emperyalizm muhakkak kaybedecektir.