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Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de saat 03.18'de büyüklüğü 3.6 olan bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 07:01
Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi'nin yaptığı açıklamada, Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 07:01
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