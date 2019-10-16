Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de saat 03.18'de büyüklüğü 3.6 olan bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

Kandilli Rasathanesi'nin yaptığı açıklamada, Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi.

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