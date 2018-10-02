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Akdeniz'de batan teknede 34 göçmen öldü

Uluslararası Göç Örgütü, bugün yaptığı açıklamada, Akdeniz'in batısında batan teknedeki 34 göçmenin boğularak öldüğünü duyurdu

02 Ekim 2018 Salı 14:21
Akdeniz'de batan teknede 34 göçmen öldü

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Göç Örgütü, kötü haberi dünyaya duyurdu. Sözcü Joel Millman, pazar gününden bu yana Akdeniz'in batısında sürüklenen göçmen teknesindeki 60 kişiden 34'ünün öldüğünü, 26'sının ise kurtarıldığını açıkladı. Millman, Fas ve İspanya'daki yerel makamlardan bu bilgiyi aldıklarını da ifade etti.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 14:21
  1. Uluslararası Göç Örgütü
  2. Joel Millman
  3. Akdeniz'de batan tekne
  4. kaçak göçmenler
  5. 34 göçmen öldü

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