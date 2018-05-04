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Akdeniz'de 80 kaçak göçmen yakalandı

Libya Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında 80 kaçak göçmen yakalandığını bildirdi.

04 Mayıs 2018 Cuma 20:53
Akdeniz'de 80 kaçak göçmen yakalandı

Libya Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, sahil güvenlik ekipleri tarafından bugün ülkenin kuzeybatısındaki Millite Gaz Kompleksi'nin 25 mil açıklarındaki bir şişme bot içinde 28'i kadın 11'i çocuk olmak üzere 80 kaçak göçmen kurtarıldı.

Avrupa'ya geçmeyi planlayan yasa dışı göçmenlerin çeşitli Afrika ülkelerinden geldiğinin tespit edildiği kaydedildi.

SIĞINMA MERKEZİNE NAKLEDİLDİLER

Göçmenlerin kurtarılmasının ardından gerekli insani yardımların yapıldığı ve kaçakların Trablus'un doğusundaki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Tacura Göçmen Sığınma Merkezi'ne nakledildiği belirtildi.

Libya siyasi ve güvenlik krizlerine rağmen Avrupa'ya göçü arzulayan Afrikalı kaçak göçmenlerin önemli geçiş kapısı olarak dikkati çekiyor. Yerel ve uluslararası kaynaklara göre Libya'da yüzde 95'i Afrikalı olmak üzere 24 ülkeden kaçak göçmen bulunuyor.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 20:53
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  2. Libya Deniz Kuvvetleri
  3. kaçak göçmenler

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