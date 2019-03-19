0553 313 94 23

Akdeniz’de 49 parkın açılışı yapıldı

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi,tarafından ‘masal kahramanları parkına dönüşen Ümit Yaşar Oğuzcan Parkı ile yeni yapılan ve yenilenen 48 parkın açılışı yapıldı.

19 Mart 2019 Salı 13:56
Akdeniz’de 49 parkın açılışı yapıldı

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi,tarafından ‘masal kahramanları parkına dönüşen Ümit Yaşar Oğuzcan Parkı ile yeni yapılan ve yenilenen 48 parkın açılışı yapıldı.


Ümit Yaşar Oğuzcan Parkı’nda gerçekleşen törende konuşan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, parkları, bahçeleri, spor saha ve tesisleri ile Akdeniz’in görevlendirme sonrasında dönüştüğünü söyledi. Elvan, “Kaymakamımız, 1,5 yıllık görev süresi içinde ayrıca birçok mahallemize taziye evi açtı. Akdeniz’de bulunan okul ve camilerin bakım ve onarımını yaptı, çok sayıda spor tesisi açtı. Yine 1,5 yıl içinde 22 yeni park açıldı, 26 parkın baştan sona yenilenmesi sağlandı. Yine görevlendirme sonrası Akdeniz’e 220 kilometre sıcak asfalt kaplama, 170 kilometre sathi kaplama yapıldı, kaldırımlar yenilendi” dedi.



"Gelen hep birlikte Akdeniz’e sahip çıkalım


Bütün bu hizmetlerin sadece 1,5 yıllık sürede yapıldığını vurgulayan Elvan, "Bu kısa süre içinde bunlar yapılabiliyorsa, 20 yılda neler yapılabilirdi? Akdeniz’in 20 yıllık süre içinde altyapısı yapıldı mı? Hayır! Halen kanalizasyonlar kanallara akıyor. Sokakların, caddelerin eksiği var. Akdeniz’in hemen her mahallesinden şikayetler yükseliyor. Hizmet alamadığınız kişilere ‘artık yeter’ demelisiniz. Hizmet edecek olana destek olalım, değişimden yana olanın yanında olalım. Bu nedenle gelin hep birlikte Akdeniz’e sahip çıkalım” şeklinde konuştu.


Mersin Valisi Ali İhsan Su ise bugün Akdeniz’de bulundukları parkın dışından 22 yeni, 26 da yenilenen parkın açılışını yaptıklarını söyledi. Su, görevlendirme sonrası Akdeniz ilçesinde hayatın her alanında hizmet, proje ve yatırımlar üretildiğini, Akdeniz’de yaşamın güzelleşip değiştiğini dile getirdi.



"Sadece 1,5 yıl içinde 84 milyon lira altyapı yatırımı yaptık"


Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk ise göreve başladıkları ilk günden bu yana ilçenin ve kentin eksikliğini hissettiği hizmet, proje ve yatırımları hayata geçirmek için gece-gündüz demeden çalıştıklarını vurguladı. Akdeniz’e ve bağlı mahallelere, sadece 1,5 yıl içinde 84 milyon lira tutarında altyapı yatırımı yaptıklarına da dikkat çeken Pamuk, 65 mahalleye ihtiyaç duyulan asfalt, kaldırım ve yol gibi hizmetlerin ulaştırıldığını anlattı. Evde bakım hizmetiyle, yaşlı, engelli ve kimsesiz 2 bin insana ulaştıklarını, Akdeniz’e 8 adet spor tesisi ve 16 mahalle evi kazandırdıklarının altını çizen Pamuk, "Akdeniz’de sadece yol, kaldırım yapmadık, gönüllere de dokunduk. Mahalle Evlerimizde 5 bini aşkın kadına kurslar verdik, 800 öğrencimize ücretsiz üniversite hazırlık kursu verdik” dedi.


Elvan’ın destekleriyle, ÇKA’dan sağlanan 8 milyon lira hibe kredi ile yapılan 26 parkın yenilenmesi ile parkı olmayan 22 mahalleye yapılan yeni parkların açılışını gerçekleştirdiklerini kaydeden Pamuk, Akdeniz’de park sayısını 190’a çıkardıklarını vurguladı. Pamuk, "Sorun çözen değil, bilakis sorun ve mazeret üreten, bu nedenle de vatandaşlarımızı çamura, kirliliğe, çaresizliğe mahkum eden bir yönetim anlayışı ile vatandaş odaklı, hizmeti önceleyen, dil, din, etnik köken, siyasi görüş ayırmadan, tüm toplumsal kesimlerle diyalog kuran ve onları kucaklayan bir yönetim anlayışı arasındaki farkı gözler önüne serdik" diye konuştu.


Konuşmaların ardından yenilenen ve yeni yapılan parkların toplu açılışı yapıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 13:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çetin: "Sporun hizmetinde olmaya devam edeceğim"
    1. Çetin: "Sporun hizmetinde olmaya devam..
    2. Kardeşi tarafından bıçaklandı!..
    3. Esed rejiminin İdlib'e saldırıları..
    4. Polisin ölümüne neden olan sürücü..
    5. Dünyaca ünlü kitap dizisi Türkçeye..
    6. Ambarlar tarihi yansıtıyor
    7. Eski Tunceli Belediye Başkan..
    8. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli..
    9. Kardiyoloji Uzmanı Eser Acar ’Yılın..
    10. Samsun’da Akademik Odalar Birlikteliği..
    11. Samandağ Belediyesi bez çanta dağıttı
    12. Ankara'da EGO otobüsü yandı!
    13. Şahin’den Fıstıkçılar Sitesi esnafına..
    14. Hisar, Bursa’nın Açık Panoramik Müzesi..
    15. Spot doğal gaz piyasasında fiyatlar..
    16. Eskişehir'de FETÖ/PDY davalarında karar
    17. Spor Bakanı Kasapoğlu:..
    18. İngiltere'de işsizlik yüzde 3,9'a..
    19. YKS geç başvuru nasıl yapılır? ÖSYM..
    20. Jandarma 31 Mart seçimlerine hazır
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı