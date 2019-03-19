Akdeniz’de 49 parkın açılışı yapıldı

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi,tarafından ‘masal kahramanları parkına dönüşen Ümit Yaşar Oğuzcan Parkı ile yeni yapılan ve yenilenen 48 parkın açılışı yapıldı.

Ümit Yaşar Oğuzcan Parkı’nda gerçekleşen törende konuşan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, parkları, bahçeleri, spor saha ve tesisleri ile Akdeniz’in görevlendirme sonrasında dönüştüğünü söyledi. Elvan, “Kaymakamımız, 1,5 yıllık görev süresi içinde ayrıca birçok mahallemize taziye evi açtı. Akdeniz’de bulunan okul ve camilerin bakım ve onarımını yaptı, çok sayıda spor tesisi açtı. Yine 1,5 yıl içinde 22 yeni park açıldı, 26 parkın baştan sona yenilenmesi sağlandı. Yine görevlendirme sonrası Akdeniz’e 220 kilometre sıcak asfalt kaplama, 170 kilometre sathi kaplama yapıldı, kaldırımlar yenilendi” dedi.

"Gelen hep birlikte Akdeniz’e sahip çıkalım

Bütün bu hizmetlerin sadece 1,5 yıllık sürede yapıldığını vurgulayan Elvan, "Bu kısa süre içinde bunlar yapılabiliyorsa, 20 yılda neler yapılabilirdi? Akdeniz’in 20 yıllık süre içinde altyapısı yapıldı mı? Hayır! Halen kanalizasyonlar kanallara akıyor. Sokakların, caddelerin eksiği var. Akdeniz’in hemen her mahallesinden şikayetler yükseliyor. Hizmet alamadığınız kişilere ‘artık yeter’ demelisiniz. Hizmet edecek olana destek olalım, değişimden yana olanın yanında olalım. Bu nedenle gelin hep birlikte Akdeniz’e sahip çıkalım” şeklinde konuştu.

Mersin Valisi Ali İhsan Su ise bugün Akdeniz’de bulundukları parkın dışından 22 yeni, 26 da yenilenen parkın açılışını yaptıklarını söyledi. Su, görevlendirme sonrası Akdeniz ilçesinde hayatın her alanında hizmet, proje ve yatırımlar üretildiğini, Akdeniz’de yaşamın güzelleşip değiştiğini dile getirdi.

"Sadece 1,5 yıl içinde 84 milyon lira altyapı yatırımı yaptık"

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk ise göreve başladıkları ilk günden bu yana ilçenin ve kentin eksikliğini hissettiği hizmet, proje ve yatırımları hayata geçirmek için gece-gündüz demeden çalıştıklarını vurguladı. Akdeniz’e ve bağlı mahallelere, sadece 1,5 yıl içinde 84 milyon lira tutarında altyapı yatırımı yaptıklarına da dikkat çeken Pamuk, 65 mahalleye ihtiyaç duyulan asfalt, kaldırım ve yol gibi hizmetlerin ulaştırıldığını anlattı. Evde bakım hizmetiyle, yaşlı, engelli ve kimsesiz 2 bin insana ulaştıklarını, Akdeniz’e 8 adet spor tesisi ve 16 mahalle evi kazandırdıklarının altını çizen Pamuk, "Akdeniz’de sadece yol, kaldırım yapmadık, gönüllere de dokunduk. Mahalle Evlerimizde 5 bini aşkın kadına kurslar verdik, 800 öğrencimize ücretsiz üniversite hazırlık kursu verdik” dedi.

Elvan’ın destekleriyle, ÇKA’dan sağlanan 8 milyon lira hibe kredi ile yapılan 26 parkın yenilenmesi ile parkı olmayan 22 mahalleye yapılan yeni parkların açılışını gerçekleştirdiklerini kaydeden Pamuk, Akdeniz’de park sayısını 190’a çıkardıklarını vurguladı. Pamuk, "Sorun çözen değil, bilakis sorun ve mazeret üreten, bu nedenle de vatandaşlarımızı çamura, kirliliğe, çaresizliğe mahkum eden bir yönetim anlayışı ile vatandaş odaklı, hizmeti önceleyen, dil, din, etnik köken, siyasi görüş ayırmadan, tüm toplumsal kesimlerle diyalog kuran ve onları kucaklayan bir yönetim anlayışı arasındaki farkı gözler önüne serdik" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yenilenen ve yeni yapılan parkların toplu açılışı yapıldı.