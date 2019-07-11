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Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Girit Adası açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi

11 Temmuz 2019 Perşembe 04:04
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem

ANKARA (AA) - Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.57'de Girit Adası'nın güney açıklarında 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 34 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 345 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 04:04
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